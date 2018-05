Středočeský ROP vyzval majitele Čapího hnízda k vrácení dotace

„Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy zaslal 4. května 2018 nástupnické společnosti původního příjemce dotace na realizaci projektu ‚Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo‘ výzvu k dobrovolnému vrácení dotace, a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů,“ informoval v tiskové zprávě ředitel úřadu Kamil Munia.

Případné další kroky bude instituce komentovat až po uplynutí této lhůty. Přijetí výzvy Imoba potvrdila. „Zabývají se jí právníci a projedná ji představenstvo společnosti Imoba. Následně se k ní vyjádříme,“ sdělil iDNES.cz mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

„Trváme však na tom, že dotace byla čerpána v souladu se zákonem, což v minulosti potvrdilo i několik kontrol různých úřadů včetně ROP,“ dodal Hanzelka.

Padesátimilionovou dotaci na Čapí hnízdo musely už dříve české úřady vyškrtnout z evropského financování, protože kontrolní orgán OLAF shledal, že přidělení dotace provázelo porušení zákona.

Kvůli dotaci čelí obvinění premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) i jeho manželka Monika Babišová, švagr Martin Herodes a jeho dvě dospělé děti. Babiš obvinění z podvodu opakovaně odmítá.

Minulý týden státní zástupce zrušil stíhání poslanec Jaroslava Faltýnka (ANO), který byl v případu také obviněn. Stíhání Babiše a dalších šesti lidí pokračuje.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod jiným názvem, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak v létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.