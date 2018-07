Čáp s vysílačkou skončil až v Súdánu, pak přišel vysoký účet za telefon

Dospělý čáp Kajtek dostal od přírodovědců z organizace Grupa EkoLogiczna GPS lokátor loni v květnu. Tři měsíce na to, 16. srpna, se vydal na cestu do teplých krajin. Urazil celkem 6 154 kilometrů a jeho trasa vedla přes Ukrajinu, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Sýrii a Egypt. V říjnu doletěl do Súdánu a tam jeho cesta skončila. Doslova.

Ještě letos na začátku února se zdálo, že se chystá k návratu do Evropy. Po desetidenním letu ze zimoviště se Kajtek usadil v údolí Modrého Nilu a následující dva měsíce se pohyboval na poměrně malém území. Vracel se na jedno místo, kde žije hodně čápů. „Jsou tam úrodná místa, proto jsme nepojali žádné podezření. Divili jsme se jen tomu, že se nevrátil do svého hnízda, ve kterém vychovával mláďata,“ popsal polské verzi webu Newsweek Ireneusz Kaluga z ekologického hnutí.

Poslední signál z lokátoru přišel 26. dubna. A pak bylo ticho. Pořád ještě existovala naděje, že Kajtek svůj batůžek ze zad shodil. Ovšem 7. června přišel ochráncům přírody účet na telefon za deset tisíc zlotých, což je v přepočtu kolem 60 tisíc korun. Někdo vyjmul SIM kartu z lokátoru a dal ji do mobilního telefonu. „Z faktury vyplývá, že z ní někdo provolal asi dvacet hodin,“ dodal Kaluga. Ekologové číslo obratem zablokovali a sepsali reklamaci.

O osudu Kajtka se nic podrobného neví. Ale scénáře nejsou příliš optimistické. Ochránci přírody nevěří tomu, že by GPS lokátor shodil. A že by se k někomu SIM karta dostala náhodou. „Ten člověk musel vědět, že je ve vysílači karta a že je ji možné vytáhnout a vložit do telefonu,“ domnívá se Ireneusz Kaluga.

Čáp Kajtek byl v Polsku velmi populární. Přírodovědci sdíleli data z jeho trasy na webu a lidé sledovali jeho putování online.