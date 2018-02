Bývalý Trumpův poradce Gates se přiznal, chce spolupracovat s FBI

Za přiznání a spolupráci s vyšetřovateli Mueller slíbil Gatesovi nižší trest. Bývalý šéf FBI Mueller se už řadu měsíců snaží nalézt stopy ruského vlivu na volby. Obvinění Gatese, stejně jako bývalého šéfa Trumpova štábu Paula Manaforta, s tímto vyšetřováním bezprostředně nesouvisí.

Média ale spekulují, že Gates může mírnější trest za údajně spáchané trestné činy vyměnit za výpověď o praktikách Trumpova volebního štábu. Ten podle některých náznaků mohl spolupracovat s Ruskem v kampani proti Trumpově protikandidátce Hillary Clintonové.

Gates by podle listu The New York Times ve svých příštích výpovědích mohl i „shodit“ svého kolegu Manaforta, který zatím jakékoli protiprávní jednání popírá. I po Gatesově přiznání v pátek Manafort novinářům řekl, že nic protizákonného nespáchal.

Podle soudních spisů může Gates za dva trestné činy, k nimž se přiznal, dostat trest vězení ve výši až 71 měsíců, tedy téměř šest let. Čelí ovšem ještě několika dalším, vážnějším obviněním, mezi nimiž jsou bankovní podvody nebo praní špinavých peněz. Trestní sazba za tyto činy může dosáhnout až několika desítek let. Konečná výše trestu může být podle prokurátorů závislá na rozsahu Gatesovy budoucí spolupráce s FBI.

Gates má na svědomí křivá svědectví i daňové podvody

Gates byl kolegou a zástupcem Manaforta, který jistou dobu působil jako poradce proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče, svrženého v roce 2014. Oba jsou mimo jiné obviněni z toho, že se v USA neregistrovali jako „zahraniční agenti“ pracující pro cizí politický subjekt, jak jim to zákon ukládá. Kromě toho jsou obviněni z křivého svědectví a ze zatajení informací o svých zahraničních bankovních účtech.

Ve čtvrtek k tomu přibyla další obvinění, která podle ABC News zvýšila na Gatese a Manaforta tlak, aby při vyšetřování ruského vlivu na volby s FBI spolupracovali. Oba muži byli u soudu ve státě Virginie obviněni ze 16 případů daňového podvodu, sedmi případů utajení zahraničních účtů a devíti případů daňového podvodu či spiknutí za účelem daňového podvodu.

Jak by Gates mohl Muellerovi v pátrání po ruském vměšování pomoci, není podle amerických médií jasné. V Trumpově volebním štábu se staral o každodenní operace v terénu. Má ale zřejmě informace o setkání Manaforta s ruskou právničkou Nataljou Veselnickou z června 2016, kdy údajně šlo o kompromitující informace na Clintonovou.