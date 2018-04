Zamykat vchod do domů je nebezpečné, říkají hasiči. Vlastníci tvrdí opak

„Vchodové dveře slouží jako hlavní únikový východ. Nesmí dojít k situaci, kdy lidé vezmou za kliku a dveře jim nepůjdou otevřít. V tu chvíli se stanou vězni, ve svém vlastním domě,“ upozorňuje mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. „Lidé si často ani neuvědomují, že svým chováním porušují požární předpisy,“ varuje.

Podle předpisů o požární ochraně musí dveře na únikových cestách umožňovat snadný a rychlý průchod a nesmí bránit evakuaci osob a zásahu jednotek. „Pokud jsou dveře na únikových cestách opatřeny speciálními bezpečnostními zámky, musí být v případě evakuace osob odblokovány,“ vysvětlila iDNES.cz mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová.

Hlavní vchodové dveře bytového domu jsou součástí únikové cesty. A podle vyhlášky o požární prevenci nesmí být zamčené. „Za opakované nedodržování mohou dostat pokutu až milion korun,“ dodal Mikoška. Hasiči však ze zákona nemohou kontrolovat bytové domy, jen komerční prostory. „Kontroly děláme jen tam, kde jsou provozy. U bytů jsme pouze u kolaudace, pak na kontrolu v podstatě nemáme právo a za bezpečnou evakuaci při požáru zodpovídá pouze majitel domu nebo sdružení vlastníků,“ objasnila Zaoralová.

Nejlepší jsou panikové kliky

Podle hasičů je ideálním řešením používat například kliky, které se při uzavření dveří samy zamknou, ale zevnitř jdou otevřít pouhým stisknutím, tedy bez použití klíče. Říká se jim panikové kliky. Další možností je z venku koule, zevnitř klika. Hasiči se však dostanou i do zamčených dveří. „Je to často za cenu poškozených dveří, ale dostat se do zamčeného domu je pro hasiče otázkou řekla bych pár vteřin. Je to práce na kterou jsou přece jen školení,“ připomněla Zaoralová.



Občanské sdružení majitelů domů nemá žádné závazné stanovisko pro zajištění vchodových dveří. „Na našich přednáškách majitele domů informujeme o možnostech, jak zabezpečit vchodové dveře, ale vzhledem k různorodosti těchto možností jsme nevydali žádné obecné stanovisko a necháváme to na jejich úvaze. Záleží také na bezpečnosti dané lokality,“ řekla iDNES.cz mluvčí sdružení Eliška Baloghová. „Podle vyjádření odborníka z požární ochrany doporučujeme instalovat do vchodových dveří domu samozamykací zámek s funkcí panikového kování,“ dodala.

Na společných chodbách bytových domů, a to i těch, které se zamykají, by lidé neměli mít žádné botníky, skříně nebo sedací nábytek. „Z předpisu o požární ochraně totiž vyplývá požadavek na potřebu dodržet únikový průchod o šíři minimálně 110 centimetrů,“ dodala mluvčí hasičů Zaoralová.