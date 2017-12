Bundeswehr dobyl YouTube, ze seriálu o rekrutech je nečekaný hit

Když jí nařídí odstranit piercing, Julia se rozpláče. Jerome si stále nedokáže zvyknout na brzké ranní budíčky a Marvin se rozklepe, když mu poprvé vtisknou do ruky pušku. „Doufám, že ji nikdy nebudu muset použít,“ posteskne si nakrátko ostřihaný mladík v jedné ze scén seriálu Die Rekruten.



V Německu se jedná o jeden z nejúspěšnějších internetových projektů posledních let. Na YouTube nasbíral už 44 milionů přehrání, převzala ho televizní stanice RTL II a vznikla i navazující série založená na angažmá německé armády v Mali.

Bundeswehr za výrobu seriálu, jehož díly mají čtyři až sedm minut, zaplatil 7,9 milionu eur (204 milionů korun). Cílem je získat nové vojáky, protože počty zájemců o službu v armádě od zrušení povinné vojny před šesti lety spadly na historické minimum.

Německo, nový strážce Evropy?

Tiskové dodělení Bundeswehru tvrdí, že seriál ukazuje autentickou tvář armády: přátelství mezi vojáky, překonávání osobních hranic i stres. Mluvčí Dirk Feldhaus uvedl, že nečekaný úspěch Die Rekruten vedl k pětinovému nárůstu přihlášek do armády, jejíž počty by do roku 2024 měly vzrůst ze současných 166 500 na téměř 200 000.

Zelení a Die Linke ozbrojené složky kritizují, že si zaplatily propagandu, která práci vojáka vykresluje pouze v pozitivním světle. „Pokud chcete dělat reklamu na práci vojáka, tak to musíte dělat odpovědně. Musíte ukázat vše, co obsahuje, ne jen ukazovat hezká videa jak se správně skládá prádlo,“ prohlásil bezpečnostní expert Zelených Tobias Lindner.

The Guardian dodává, že seriál vznikl v době, kdy si německá armáda zvyká na novou roli. Donald Trump během svého prvního roku v Bílém domě dal jasně najevo, že Evropa by na obranu měla dávat víc a Angela Merkelová přiznala, že Němci se už nemohou spoléhat na Ameriku. Zároveň země jako Litva, Lotyšsko a Estonsko doufají, že Německo je v případě ruské agrese ochrání.

Německá armáda se vojensky angažovala v Kosovu, Afghánistánu či Mali a německé letectvo se podílelo na výzvědných misích v boji proti Islámskému státu. Pro část veřejnosti je však otázka obnovení německé vojenské moci i 70 let po konci druhé světové války citlivé téma. Tucet rekrutů na YouTube by tak mělo pomoci v Němcích pomoci vybudovat důvěru k Bundeswehru.