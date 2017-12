Nové sjezdovky v Bulharsku vyženou zvěř a zničí lesy, bojí se ochránci přírody

Podle plánu by se lyžařské středisko mělo rozšířit až o 333 km nových sjezdovek a 113 km lyžařských vleků, informoval The Guardian. Nové sjezdovky mají ovšem zasáhnout do národního parku Pirin, který Světový fond na ochranu přírody (WWF) označil za místo s „výjimečnou hodnotou“ a který je součástí Světového dědictví UNESCO.

Pirin leží v Bulharsku a rozkládá se celkem na 400 čtverečních kilometrech. Jedná se o jedno z nejlépe chráněných evropských obydlí savců. V hustých lesích a v okolí tamějších ledových jezer se potulují například hnědí medvědi nebo vlci.

Podle nového návrhu plánu správy je ovšem domov těchto savců v ohrožení a v parku by mělo dojít k rozšíření zón, ve kterých by mělo být povoleno kácet stromy. Zóny by se měly rozšířit až na 60 procent z celého parku. WWF informovalo, že rozšíření navíc umožní až dvanáctinásobné zvětšení samotného lyžařského areálu.

Expertka WWF Kateřina Rakovská uvedla, že podle nových dokumentů bulharská vláda sladila svůj návrh naprosto přesně s návrhem, který předložil stavitel lyžařských středisek Ulen.

„Tento katastrofický plán by povolil kácení a zničení sto let starých lesů, což by mohlo způsobit značné poškozené zdejší biologické rozmanitosti,“ řekla. „Provedené výzkumy ukazují, že zvířata jako jsou medvědi, kamzíci nebo tetřevi se vyhýbají turisticky oblíbeným místům. Podle předloženého návrhu by doslova už neměli kam jinam jít.“

WWF dodalo, že plán navrhovaný vládou by dal de facto zelenou pro výstavbu resortu, který by zabral 7,5 procent parku - v současné době je zabráno pouze 0,6 procent - a navíc by umožnil i rozsáhlou těžbu dřeva pod záminkou údržby a obnovy lesů.

Ředitel bulharské služby na ochranu přírody Miroslav Kalugerov popřel, že by plánovaný nový režim nějakým způsobem poškodil povahu nebo biologickou rozmanitost Pirinu. Obavy ochránců přírody označil za „neopodstatněné“. Navrhovaný plán je podle něj zaměřen na „odstranění nemocných a zraněných stromů“, a to prodejem místním obyvatelům za nominální poplatek.

Samotný návrh byl financován Evropskou komisí. To by do budoucna mohl být pro zemi problém. Pirin totiž spadá do programu Natura 2000, ve které je právě bulharský park chráněn směrnicí o ptácích a přírodních stanovištích.



Podle zdroje z EU musí „bulharské úřady zajistit, aby přijatá ochranná opatření a přijaté řídící plány splňovaly pravidla EU o lokalitách Natura 2000“. Jakékoli činnosti, které by mohly ovlivnit chráněná území, budou podrobeny příslušným hodnocením, dodal zdroj.

Proti výstavbě a těžbě dřeva se postavila minulý měsíc i Mezinárodní unie na ochranu přírody (International Union for the Conservation of Nature), která označila jihozápadní část bulharského parku za místo “významného znepokojení“.