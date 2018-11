Statistici: Česko může mít na konci století jen sedm milionů obyvatel

Zatímco v letošním roce bylo v populaci 13 procent seniorů, tedy lidí starších 65 let, v roce 2100 už budou senioři představovat téměř třetinu všech obyvatel země, konkrétně 29,5 procenta. Stárnutí obyvatelstva bude doprovázeno také mírným poklesem počtu dětí do čtrnácti let. Zatímco v roce 2018 bylo v populaci 1,67 milionů dětí, v roce 2100 jich bude o 170 000 méně. Počet seniorů naopak vzroste o více než milion.



„K projekci je potřeba přistupovat opatrně,“ upozorňuje Jaroslav Sixta, místopředseda Českého statistického úřadu. Některé podstatné jevy, které mohou strukturu obyvatelstva zásadně ovlivnit, se totiž dají jen velmi těžko předvídat. Především sem patří výkyvy ekonomiky, změny legislativy nebo případné epidemie.



ČSÚ proto vypracoval hned tři varianty prognózy, výsledky se zde značně liší. Zatímco podle nejoptimističtější varianty by u nás na konci století mohlo žít přes dvanáct milionů obyvatel, ta nejpesimističtější počítá s propadem počtu lidí na pouhých 7,4 milionu. Jako nejpravděpodobnější se jeví varianta střední. Podle ní by v Česká republice mělo v roce 2100 žít přes 10,5 milionů lidí.

Na udržení populačního růstu by se v příštích letech měla podílet také migrace, která by měla být schopná vyrovnat úbytek obyvatel. Celkové saldo migrace pro Českou republiku v roce 2018 je 38 tisíc lidí. Stále tak platí, že k nám více lidí přichází, než kolik jich odchází.

Podle statistiků je zařazení migrace do prognóz velmi složité. Situace se totiž může velmi rychle změnit, vše závisí na geopolitických a ekonomických změnách, které se předvídají jen těžko. „Na druhou stranu není možné migraci z projekcí úplně vyřadit,“ říká Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky. Ať už bude migrace k nám nižší nebo vyšší, na každý pád tuzemskou demografii ovlivní.

Podstatnou roli bude hrát v nejbližších desetiletích také generace Husákových dětí. Jde o skupinu, která je aktuálně v tuzemské společnosti nejpočetnější, čítá téměř 200 tisíc lidí. Právě jejich přeliv do seniorních ročníků bude jedním z důležitých momentů, který změní tvář tuzemské společnosti.

Dobrou zprávou je, že by se v budoucnu měl stále zvyšovat průměrný věk dožití. Neočekává se, že by se v průběhu století měl tento ukazatel snižovat. Naděje na dožití by tak mohla být v roce 2100 pro ženy 91,2 let a pro muže 87,7 let.