Bude Malostranské náměstí bez demonstrací? Poslanec ANO je tam chce zakázat

OdkazPoslance výboru pro bezpečnost se ve čtvrtek zabývali tím, jak je možné, že se 11. července konalo před Sněmovnou shromáždění odpůrců Andreje Babiše, když podle zákona je demonstrace přímo před dolní komorou parlamentu zakázána.

Babiš tehdy před demonstranty dokonce na chvíli vyšel, ale když ho ho nechtěli pustit ke slovu a začaly směrem k němu létat různé předměty, včetně plastových lahví, ochranka mu doporučila, ať se vrátí dovnitř. Vláda pak získala důvěru hlasy poslanců ANO, ČSSD a KSČM.

Poslanci se rozhodli, že si pozvou policejního prezidenta, aby jim vysvětlil, jak je možné, že shromáždění před Sněmovnou proběhlo. Zajímat je bude také stanovisko ministra vnitra Jana Hamáčka a pražského magistrátu.

Na Malostranském náměstí se v ten den konala povolená demonstrace, která se ale pak přerušila do nepovoleného shromáždění před Sněmovnou.

„Kdyby zásah byl prostřednictvím těžkooděnců, veřejnost by to těžko chápala,“ zastal se policie za nepřítomného ministra vnitra a policejního prezidenta poslanec za ČSSD, exministr vnitra Milan Chovanec.

Poslanec ANO Jiří Mašek pak v této souvislosti mluvil o tom, že by se měl rozšířit okruh, ve kterém by se žádné demonstrace kolem parlamentu konat nesměly. Nejprve zmínil okruh 500 metrů kolem Sněmovny, později to upravil tak, že by se nesmělo demonstrovat na Malostranském náměstí.