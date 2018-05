Exposlanec ANO Schwarz žádá za své stíhání odškodnění šest milionů

Schwarz, který se v roce 2013 dostal za ANO do Sněmovny, se nyní v politice angažuje v dresu strany Severočeši.cz. Jeho trestní stíhání ale začalo ještě před tím, než vstoupil do politiky.

Tehdy působil jako vedoucí obvodního policejního oddělení v Mostě. Údajného trestného činu se měl dopustit v lednu 2006, kdy velel protidrogovému zásahu v jednom z mosteckých bytů. Údajně nechal přítomné spoutat a byt prohledal, k razii však neměl povolení. Od roku 2010 kvůli tomu čelil obžalobě ze zneužití pravomoci a omezování domovní svobody.

Když jako poslanec v roce 2013 získal imunitu, kolegové ze Sněmovny jej vydali k stíhání. „Kdybych skutek měl zopakovat, tak to udělám. Jednal jsem podle zákona, zastal jsem se slušných lidí,“ řekl před hlasováním ve Sněmovně Schwarz.

Podezření na spáchání trestného činu se nakonec nepotvrdilo a od soudů odešel definitivně očištěn v únoru 2015. A za pětileté neoprávněné stíhání teď Schwarz požaduje u Obvodního soudu pro Prahu 2 od státu celkem šest milionů korun.

Byla to účelovka, mstili se mi, má jasno exposlanec ANO

Jeho nárok se skládá z majetkové újmy 73 tisíc korun – tolik ho stála obhajoba. Za nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným stíháním požaduje satisfakci ve výši 5 676 000 a dalších 250 tisíc chce za průtahy. Schwarz argumentuje, že vypracování zprošťujícího verdiktu soudu trvalo několik měsíců.

Exposlanec tvrdí, že jeho stíhání bylo účelové. Předmětný zásah se stal v roce 2006 a podle Schwarze vnitřní policejní kontrola problém neshledala a následně ani inspekce ministerstva vnitra. „Začalo to až za dva roky, když jsem měl u policie spor s jistými lidmi,“ prohlásil Schwarz s odkazem na některé své někdejší nadřízené.

Podle jeho právníka Tomáše Kindla o nesmyslnosti stíhání svědčí i fakt, že výrobce drog, v jehož bytě zásah proběhl, byl odsouzen i na základě důkazů získaných při prohlídce. To by nebylo možné, kdyby důkazy policie získala trestným činem. „Jedná se o jakousi spekulaci, z provedeného dokazování to nijak nevyplývá,“ reagovala zástupkyně státu Magdaléna Kubálková.

Jestli soud Schwarzovi satisfakci přizná, bude jasné nejdříve na konci července, na kdy soudkyně jednání odročila.