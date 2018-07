MotoGP v Brně je v ohrožení. Ministr a primátor z ANO se přou o miliony

]e to pikantní spor. Jako brněnský zastupitel Robert Plaga (ANO) ještě před třemi lety zvedal ruku pro záchranu MotoGP v Brně. I jeho hlas vládnoucí magistrátní koalici vedenou primátorem Petrem Vokřálem (ANO) posvětil založení nového pořádajícího spolku města a kraje.

Ten konání mistrovství světa silničních motocyklů, na které každý rok dorazí více než 200 tisíc fanoušků z celého světa, pro Brno zachránil. Jako ministr školství ovšem Robert Plaga nyní – ani ne týden před konáním letošního ročníku akce – stále neposlal dotaci několika desítek milionů korun. Ty jsou nezbytné k tomu, aby spolek byl schopen zaplatit stomilionový zalistovací poplatek španělskému promotérovi.

Spory o peníze se táhnou navzdory tomu, že hlavním vyjednavačem za spolek je Plagův spolustraník a místopředseda ANO Vokřál, kterému zbývá sotva čtvrt roku do komunálních voleb.

Reálně tak hrozí, že kvůli dluhům a nesplněným slibům akci, která se v Brně koná od roku 1965, pro další roky promotér odřekne. Zájem o prestižní motoristický svátek provozovaný jen ve 14 zemích světa už projevilo Maďarsko.

Polovinu letošního stamilionového poplatku už měl spolek zaplatit, zbytek po něm bude Dorna chtít těsně po závodě.

Primátor: ministerstvo si dalo nesplnitelné podmínky

Ministerstvo nejprve po měsících mlčení minulý týden oznámilo, že místo 70 milionů, se kterými spolek v rozpočtu počítal, pošle 39 milionů korun. S tím, že zváží, že zbytek peněz případně doplatí zpětně. Nyní se však ukazuje, že i zbylé miliony mají podmínku, která je podle Vokřála nesplnitelná.

„Situace je absurdní a pro mě naprosto nepochopitelná. Chtějí po nás, abychom doložili návrh vyrovnaného rozpočtu s těmi 39 miliony. To ale logicky nejde. Proč bychom pak potřebovali zbylé peníze? Manipulovat s čísly nebudeme. To by bylo na trestní stíhání,“ řekl MF DNES Vokřál. Rozpočet akce je už roky přibližně stejný.

Podle Vokřála přitom 70 milionů od státu není milodar. Předchozí ekonomická studie říká, že při MotoGP návštěvníci či pořádající týmy na daních státu odvedou zhruba 150 milionů, a je tedy v zisku.

Ministr Plaga, který se křesla v brněnském zastupitelstvu v lednu vzdal, na dotaz MF DNES nereagoval. Tiskové oddělení ministerstva odpovědělo jen značně obecně a na upřesňující dotaz už nereagovalo.

„Dotace je udělována předem, a nelze tedy určit skutečný stav zejména v příjmové stránce pořadatele. Částka je pro letošní rok konečná,“ vyjádřil se náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář. Ale zároveň dodal: „Letošní ročník bude vyhodnocen na základě konečného vyúčtování Moto GP a určitě dojde k jednání.“