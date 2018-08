Před britským parlamentem najel řidič do lidí, několik zraněných

Incident se stal v 7:37 místního času a na místo ihned dorazilo mnoho policistů, záchranářů a hasičů.

Okolní ulice byly uzavřeny, Parliament Square je obehnáno bílomodrou policejní páskou. Zdravotníci na místě ošetřili několik lidí, řidiče auta policisté odvedli v želízkách.

„Řidiče zadrželi na místě policisté. Několik chodců bylo zraněno. Policisté jsou stále na místě. Další informace zveřejníme, až budou k dispozici,“ uvedl podle BBC Scotland Yard. Podle něj nikdo ze zraněných není v ohrožení života.

„Jeden svědek, který nechtěl být jmenován, uvedl, že viděl malý hatchback, který najel do skupiny cyklistů a pak do bariéry před Westminsterským palácem. Ten člověk říkal, že to vypadalo jako úmyslný čin,“ vylíčil zpravodaj BBC. Další svědci zveřejnili na sociálních sítích nahrávky z policejního zásahu.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn