Britská velvyslankyně nechá nakonec své embéčko v Praze. Pomůže charitě

Svůj záměr diplomatka zveřejnila na Twitteru i Facebooku.

„Po hodně dlouhém uvažování jsem se rozhodla, že mé milované embéčko patří do České republiky, kde strávilo prvních padesát let svého života. Takže jsem se rozhodla dát ho do aukce, jejíž výtěžek poputuje na charitu. Vybrala jsem britskou Sue Ryder, která v Česku poskytuje hospicovou péči, a to od roku 1998,“ vzkázala Thompsonová.

Zájemci o auto se podle ní mají ozvat na e-mail pražské ambasády do středečního poledne. Vyvolávací cena je třicet tisíc korun.

Škoda 1000 MB britské velvyslankyně je zachovalým strojem z roku 1968, který měl podle ní předtím jen jediného majitele a většinu času strávil v garáži. Thompsonová s ním naopak jezdila často, a to nejen po Praze.

„Jedna z největších cest byla do Českého Krumlova. Nemá to navigaci, takže jsem se cestou ztratila. Taky to jede dost pomalu a nemá to klimatizaci, přitom zrovna bylo asi čtyřicet stupňů. Cesta mi zabrala asi sedm hodin,“ prozradila serveru iDNES.cz loni v září.

Osobitě se britská ambasadorka projevila nejen při výběru dopravního prostředku, ale třeba i při loučení s Čechy na konci svého působení v Praze. V předvánočním spotu ve stylu filmu Láska nebeská zatančila a vzkázala Čechům, že jsou skvělí.