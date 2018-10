Při sexu spadla z postele, kvůli tomu teď Britka žaluje výrobce nábytku

Zprávu přinesl web stanice BBC.

Claire Busbyová z berkshirského městečka Maidenhead se vážně poranila při intimním styku se svým partnerem týden poté, co si dvojpostel mimořádně velkých rozměrů pořídila.

Na zemi se ocitla ve chvíli, kdy v posteli měnila polohu a chtěla si lehnout na záda. „Otočila jsem se, položila ruku na postel a pak jsem cítila, jako kdyby mě postel katapultovala,“ popsala žena, podle níž bylo dvojlůžko závadné.

Britka tvrdí, že postel složená ze dvou částí byla špatně smontovaná a chyběly jí dvě nohy.

Právníci firmy Berkshire Bed Company oponují, že postel byla po doručení klientce správně sestavena odborníky.

Ani pokud by jí chyběly zmíněné díly, nemohlo by to podle nich způsobit pohyb, který by ženu vymrštil, aby dopadla na zem. Busbyová si podle nich způsobila zranění vlastní neopatrností.