Británie řeší případ osmi mrtvých nemluvňat, žena vraždila v nemocnici

Policie neposkytla informace o tom, jestli je zadržená žena lékařka, zdravotní sestra nebo zda patřila k ostatnímu personálu nemocnice. Vyšetřovatel Paul Hughes prohlásil, že se jedná velký krok kupředu ve vyšetřování, které stále pokračuje. Identitu zadržené policie nezveřejnila.



„Je to velmi složité a velmi citlivé vyšetřování a, jak jistě pochopíte, potřebujeme mít jistotu, že děláme vše pro to, abychom podrobně vyšetřili, co k těm úmrtím a kolapsům novorozenců vedlo,“ uvedl v prohlášení kriminalista Hughes.

Policie se začala případem zabývat v květnu 2017 poté, co začalo docházet k neobvykle vysokému množství úmrtí novorozenců v místní nemocnici. Původně se zabývala patnácti případy úmrtí a šesti kolapsů novorozenců, nyní se vyšetřování zabývá celkem sedmnácti případy úmrtí a patnácti kolapsů novorozenců mezi březnem 2015 a červencem 2016.

Chesterská nemocnice ujistila, že vyšetřování podporuje a vyjádřila přesvědčení, že porodnice může bezpečně pokračovat ve své činnosti. Péči nyní poskytuje od 32. týdne těhotenství. Toto omezení bylo předloni zavedeno poté, co byla zaznamenána neobvykle vysoká úmrtnost u předčasně narozených dětí.

„Nebylo pro nás snadné požádat policii, aby to prošetřila, ale musíme učinit všechno pro to, abychom se dozvěděli, co se tu stalo,“ prohlásil Ian Harvey z vedení nemocnice.

Policie plně informuje rodiče zavražděných dětí o průběhu vyšetřování a poskytuje jim odbornou péči.

„Toto je velmi obtížná doba pro všechny zasažené rodiny a je důležité pamatovat na to, že je zde mnoho truchlících pozůstalých, kteří hledají odpověď na to, co se stalo jejich dětem,“ stojí v policejním prohlášení.