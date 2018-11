Britové se přou o konzervativního filozofa Scrutona, prý haní islám i židy

Čtyřiasedmdesátiletý Roger Scruton byl jmenován předsedou nového veřejného orgánu, který má podporovat kvalitní výstavbu. Jako takový bude radit ministerstvu pro bydlení, komunity a místní samosprávu.

Poslanci opozičních labouristů ale naléhají na premiérku Mayovou a její ministry z Konzervativní strany, aby Scrutona odvolali. Média totiž připomněla, že označil homosexualitu za „nenormální“ a islamofobii za „propagandistické slovo“.



Scruton čelí obvinění i ze sympatií k antisemitským konspiračním teoriím o americkém finančníkovi a filantropovi Georgovi Sorosovi, který je maďarsko-židovského původu. Scruton údajně řekl během přednášky v roce 2014, že „mnozí členové budapešťské inteligence jsou židé a tvoří součást rozsáhlých sítí kolem Sorosovy říše“.

Poslankyně a představitelka Židovského labouristického hnutí Luciana Bergerová prohlásila, že člověk šířící antisemitské konspirační teorie nemá vládě radit o čemkoli. Labouristický poslanec Wes Streeting sdělil, že Scruton se opakovaně dopustil útočných komentářů a jeho jmenování bylo „hroznou chybou úsudku“.

Scrutonovy názory kritizovala i poslankyně opoziční Liberální demokratické strany Wera Hobhouseová.

Vláda odpověděla prohlášením na Scrutonovu podporu. On sám uvedl, že obvinění z islamofobie a antisemitismu jej „uráží a zraňují,“ informoval list The Independent.

Mluvčí ministerstva pro bydlení řekl, že Scruton hodně publikoval i o architektuře a je proto vhodným kandidátem na neplacenou předsednickou funkci.

Normalizovaná nenormálnost

Roger Scruton v roce 2007 napsal, že „ačkoli homosexualita byla normalizována, není normální“. V článku v konzervativním deníku Daily Telegraph zároveň vyjádřil nesouhlas s adopcemi dětí homosexuálními páry. Argumentoval přitom právy a zájmy dítěte.

Ve své knize o konzervatismu z roku 2017 označil Scruton pojem islamofobie za účelový konstrukt: „V oficiálních kruzích se záměrně umlčovala diskuse, odmítalo se nazývat věci jejich pravými jmény a přijalo se propagandistické slovo „islamofobie,“ aby se vytvořil zcela imaginární nepřítel.“

V reakci na volání po svém odchodu Scruton obhajoval kritický pohled na muslimské země. „Moje prohlášení o islámských státech poukazují pouze na selhání těchto států, které je faktem,“ uvedl.

Scruton také řekl, že kdo skutečně četl jeho poznámky o Sorosovi a Maďarsku, zjistí, že nebyly v žádném smyslu antisemitské. Dodal, že se zasazoval o zachování Sorosem založené Středoevropské univerzity v Budapešti. Liberální škola se znelíbila maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, který se rovněž považuje za svého druhu konzervativce.

Soros během 80. let 20. století finančně podporoval východoevropské disidenty. Scruton ve stejné době jezdil do Československa, kde pomáhal opozici organizovat takzvanou podzemní univerzitu. Havel jej za to jako prezident v roce 1998 ocenil Medailí Za zásluhy.

Britský Joch?

Scrutonovy postoje a spolupráce s pravicovou vládou vykazují podobnosti s českým konzervativním intelektuálem Romanem Jochem. Tomu také kritici připomněli jeho kontroverzní výroky, když jej nechtěli ve funkci poradce expremiéra Petra Nečase.

Nečas nakonec v listopadu 2012 sám Jocha bleskurychle propustil. Vadilo mu, že na svém blogu naznačil, že tehdejší prezident Václav Klaus je „ufňukaná kremlofilní bába“.