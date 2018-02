Britská UKIP odvolala předsedu, jeho milenka urazila snoubenku prince

Bolton byl v nemilosti části členů formace, která prosadila předloňské referendum o odchodu Británie z EU, od ledna, kdy se jeho partnerka urážlivě vyjádřila o rasovém původu snoubenky prince Harryho Meghan Markleové. Strana proto svolala mimořádné zasedání, na němž se 63 procent z 1378 hlasujících vyslovilo pro Boltonův odchod z vedoucí pozice. Čtyřiapadesátiletý politik před tím sám odmítl rezignovat.

Jeho 25letá milenka Jo Marneyová, s níž se začal stýkat po Vánocích, podle médií v textové zprávě popsala americkou herečku Markleovou, jejíž matka je Afroameričanka, jako „pitomou nánu“ a dodala, že „poskvrní naši královskou rodinu“. Černochy označila za ošklivé. Později se omluvila a Bolton vztah s ní ukončil, své spolustraníky však neobměkčil.

„Podle mne bude složité sjednotit stranu,“ řekl podle BBC v reakci na rozhodnutí spolustraníků Bolton, který podle svých slov plánoval stranu reorganizovat a zefektivnit její fungování. Stranu vedl od září 2017. „V politice jsem neskončil, tohle je jen jedna z překážek na cestě,“ řekl Sky News s tím, že je „trochu zklamán“.

Nové vedení do 90 dnů

Dočasným lídrem strany se stal Gerard Batten, kterého do tří měsíců nahradí nové vedení vzešlé ze stranických voleb.

UKIP se před několika lety stala za předsedy Nigela Farage jednou z nejvýznamnějších politických sil v Británii. Právě tato strana přesvědčila bývalého premiéra Davida Camerona, aby vypsal referendum o odchodu Británie z Evropské unie, a poté vedla úspěšnou kampaň ve prospěch brexitu.

Poté, co Farage po úspěšném referendu z vedení strany odešel, UKIP se propadala do chaosu. Částečně i proto, že její hlavní cíl, tedy odchod z EU, se stal součástí oficiální politiky vládnoucích konzervativců i opozičních labouristů. Ještě v roce 2015 získala UKIP v parlamentních volbách 12,6 procent hlasů, byť to stačilo jen na jedno křeslo v parlamentu. V předčasných volbách loni v červnu už UKIP volilo pouze 1,8 procenta lidí.