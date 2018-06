V britské nemocnici zemřelo přes 450 lidí kvůli vysokým dávkám heroinu

Podle britského deníku The Guardian zemřelo v nemocnici Gosport War Memorial v hrabství Hampshire přes 450 pacientů vlivem podávání silných dávek opiátů bez lékařského zdůvodnění.

Z šetření, které vedl liverpoolský biskup James Jonsen, vyplývá, že dalším 200 pacientům mohl být zkrácen život, ale chybí jejich lékařská dokumentace.

Jak vypověděly zdravotní sestry, musely pacientům dávkovat látku zvanou diamorfin, což je lékařský název pro heroin. Dávky ale nebyly přizpůsobeny individuálním potřebám jednotlivých pacientů. Pacienti často dostávali infuze, které jim zajišťovaly konstantní dávkování diamorfinu.

„Jeden případ mnou otřásl. V nemocnici jsme přijali pacienta, bylo mu asi 80 let. Měl sice rakovinu žaludku, ale byl schopný se o sebe postarat. Po směně jsem odcházela z nemocnice a byl v naprostém pořádku. Další den jsem se vrátila a pacient byl v hlubokém bezvědomí. Později zemřel,“ vypověděla sestra z nemocnice Gosport War Memorial Pauline Spliková.

Opiáty se používají ve vážných případech k úlevě od bolesti. Lékařské záznamy z Gosportu však nasvědčují tomu, že ve 456 případech žádný opodstatněný důvod k jejich podávání nebyl.

Lékařku prošetřovali, ale nikdy neobvinili

Zpravodajský web BBC uvádí, že za rutinní předepisování opiátů byla v devadesátých letech zodpovědná lékařka Jane Bartonová, v nemocnici pracovala 12 let a v současnosti jí je 78 let. Ta už před lety čelila disciplinárnímu řízení kvůli tomu, že v letech 1996 až 1999 zanedbala péči o dvanáct pacientů. Nebyla však vůči ní tehdy vznesena žádná obvinění a lékařka se rozhodla odejít do důchodu.

Policie již dříve prošetřovala také úmrtí 92 pacientů, kteří zemřeli v letech 1998 až 2006. Rodiny zesnulých však nepodaly žádné trestní oznámení.

Britský ministr zdravotnictví Jeremy Hunt řekl poslancům, že policie a státní zastupitelství znovu přezkoumají materiály a zjistí, zda by měla být ve věci podána žaloba. Premiérka Theresa Mayová označila události v Gosportu za hluboce znepokojující a dotčeným rodinám se omluvila.