Velvyslanec Šedivý: Británie nechce útok nervovou látkou militarizovat

Jak se Aliance staví k incidentu v Salisbury?

Spojenci jasně vyjádřili svůj názor na tuto situaci ve společném prohlášení, které dnes přijala Severoatlantická rada. V zásadě jde o výjadření solidarity a podpory. Solidarity se Spojeným královstvím a podpory návrhu postupu, který Londýn oznámil. Tedy požadavku, aby Rusko v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní zcela odhalilo programy vývoje a výroby té konkrétní chemické látky, která byla při atentátu v Salisbury použita.

Požaduje Londýn po spojencích nějakou pomoc?

Británie evidentně nevidí Alianci jako to hlavní mezinárodní fórum, které by se mělo tímto útokem zabývat. Británie iniciovala schůzi Rady bezpečnosti OSN, je aktivní v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní, přednesla také informace o případu v rámci Evropské unie, v rámci OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě).

V Alianci Británie ani nenaznačila záměr nebo úvahu o tom, že by v této situaci požádala například o konzultace v rámci článku 4 Washingtonské smlouvy. To jsou konzultace v případě, kdy je některý ze spojenců vystaven nějaké hrozbě. A ani neprezentovala tu situaci tak, že by mohla vést k aktivaci článku 5 o kolektivní obraně, který říká, že útok na jednoho člena je považován za útok na všechny spojence. Ve svém prohlášení použila britská premiérka formulaci „nezákonné použití síly“ na britském území; vyhnula se pojmu „ozbrojený útok“, který je uveden v tomto článku.

Jak přesvědčivé byly informace, které spojencům Británie přednesla?

Deklaraci jsme po rychlé konzultaci s hlavními městy schválili naprosto bez problémů. Tam nebyly žádné pochybnosti o těch informacích a hodnocení povahy atentátu, které nám Londýn předložil a to již včera, kdy došlo k první neformální debatě.

Dá se situace označit v tuto chvíli jako bezprecedentní, protože od vzniku Aliance nikdy nedošlo k chemickému útoku na území některého ze členských států.

Tak přesně to uvedla britská velvyslankyně během svého brífinku pro Severoatlantickou radu s tím, že se skutečně jedná o naprosto bezprecedentní situaci použití chemické bojové látky na území člena Aliance. Jde o hrubé porušení úmluvy o zákazu chemických zbraní, jejímž signatářem je i Rusko. Británie také poukázala, že se jedná o nepřípustný akt i z toho hlediska, že v poslední době je tabu nepoužití chemických zbraní stále častěji porušováno, například v Sýrii. Ohrožuje to celý režim kontroly a zákazu chemických zbraní. I z toho důvodu je takové kolektivní odsouzení tohoto činu velmi důležité.

Jaký by byl další postup, kdyby Rusko informace neposkytlo?

To se již dostáváme na pole spekulací. Je však zřejmé, že Británie celkem pochopitelně nechce ten problém řešit prostřednictvím či v rámci NATO, jenž je politicko -vojenskou organizací, tedy problém takříkajíc militarizovat. Proto právě využívá jiných fór a jiných mezinárodních organizací ve snaze dospět k nějakému pokroku v této otázce.