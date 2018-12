Ponižující hra o čas. Média obvinila Mayovou, že uvrhla zemi do chaosu

Londýnský list The Times mimo jiné poznamenal, že nyní pravděpodobně zesílí tlak na Mayovou, aby premiérský úřad opustila. Míní, že premiérka bude nyní „žebrat“ o pomoc u ostatních evropských lídrů. Také deník The Independent si všímá, že přibývá kritiků, kteří volají po demisi Mayové „kvůli ponížení“ kolem hlasování.

O ponížení píše také list Finacial Times (FT). „Mayová zrušila hlasování o brexitu při ponižujícím kroku zpět,“ uvádí FT hned v titulku. Vystoupení Mayové zároveň označuje za „ponižující přiznání porážky“. Všímá si rovněž pádu libry na mnohaměsíční minimum i zvýšeného zájmu investorů o britské vládní dluhopisy, které zlevnily.

Americký list The Wall Street Journal napsal, že odložení parlamentního hlasování o brexitové dohodě uvrhlo v chaos jak vládu Mayové, tak její plány ohledně odchodu země z evropského bloku.

Možná vůbec nejpřísnější je ze seriózních deníků levicový The Guardian, jehož úterní redakční komentář označuje premiérku za politickou zombie, která „hraje politickou hru se stabilitou země“. „Mayová nezachraňuje své vůdcovství, naopak jej znehodnocuje až na hranici bezcennosti. Za tento chaos nemůže vinit nikoho jiného než sebe,“ píše The Guardian. List kromě toho na titulní straně připomíná, jak Mayová i další členové vlády v posledních dnech jednoznačně tvrdili, že hlasování plánované na dnešek se odkládat nebude.



„Teď je možné všechno,“ tvrdí v titulku německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Míní tím možnosti odstoupení Mayové, jejího pádu, nových voleb i nového jednání o brexitové dohodě. FAZ upozorňuje, že v Bruselu, kam se Mayová rozhodla znovu zamířit s cílem vyjednat úpravy v už vyjednané dohodě, nemůže očekávat velkou vstřícnost. V samotném Londýně pak údajně panuje chaos.

Britský bulvární list The Sun na svém webu o kroku Mayové píše jako o „ráně z milosti“. „Zoufalá premiérka“ podle listu chce obletět Evropu, aby si od EU „vyprosila novou dohodu“.

Komentář v deníku Financial Times (FT) uznává, že utíkat z předem prohrané bitvy není hloupost. Jedním dechem ale dodává, že „musíte mít kam utéct“. „Problém Theresy Mayové je v tom, že ona nemá žádný úkryt... Čelila porážce trojciferným rozdílem u nejdůležitější otázky, jaká byla parlamentu předložena za více než 40 let. Z toho se nedá oklepat,“ píše komentátor Robert Shrimsley.

„Ona (premiérka) a její tým se tak rozhodli, protože vidina strašlivé porážky byla temnější než ponížení v podobě odkladu,“ komentovala hlavní politická redaktorka BBC Laura Kuenssbergová. „Takže věci se teď mají tak, že za 14 týdnů opouštíme EU, na stole není žádná dohoda, která by mohla projít parlamentem a premiérka nejeví žádné známky toho, že by mohla učinit velký posun, který by zamíchal kartami,“ dodala.

Boj o čas, ale o nic jiného

„A co bude dál?“, ptají se novináři. Shodují se na tom, že Mayová oddálením hlasování jen získala trochu času, avšak zásadní změny podmínek brexitu, které by poslance dostaly na její stranu, získat nemůže.

O chaosu kolem britského plánu odchodu z EU píše po pondělím oznámení Mayové také agentura Reuters. Premiérčin krok vpředvečer plánovaného hlasování v parlamentu otevírá množství variant od neuspořádaného brexitu bez dohody přes dohodu dojednanou na poslední chvíli několik týdnů před odchodem Británie 29. března až po další referendum o členství EU, domnívá se Reuters.



Podle agentury AP postup Mayové sice odvrátil ponižující porážku vlády při hlasování v britském parlamentu, ale způsobil zmatek v brexitových plánech Londýna.

The Times vidí jako nejpravděpodobnější dva scénáře. Mayová by mohla od EU získat další právně nezávazné záruky ohledně kontroverzní irské pojistky, které by sice hned s prosazením dohody nepomohly, dokument by ale stále mohl projít později za patové situace ve sněmovně. Druhá možnost, tedy svržení Mayové v rámci vnitrostranického procesu, se s tou první v zásadě nevylučuje. „Vyvolalo by to plnohodnotnou volbu lídra (Konzervativní strany), která by se táhla přinejmenším několik týdnů,“ odhaduje list.