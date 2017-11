Británie řeší kauzu sexuálních deliktů politiků. Mayová velí k prošetření

Kvůli údajným nemístným návrhům je popotahován šéf kabinetu premiérky Damian Green. Na toho si v londýnských Timesech postěžovala 31letá publicistka a konzervativní aktivistka Kate Maltbyová.

O zhruba 30 let starší Green se údajně „letmo“ dotýkal jejích kolen při návštěvě restaurace v roce 2015 a loni jí zaslal „lechtivou“ krátkou textovou zprávu. Nabízel jí prý pomoc v kariéře „a jedním dechem dával jasně najevo, že má sexuální zájem“.



„Dlouho jsme se neviděli. Ale s obdivem jsem si prohlížel tebe v korzetu ve svém oblíbeném plátku a pocítil jsem nutkání se zeptat, jestli bys někdy neměla čas zajít na drink,“ napsal prý Green poté, co se v Timesech fotografie Maltbyové objevila.

Znásilnění u labouristů

Green tvrzení dcery svých známých označil za „naprosto a zcela nepravdivá“. Podle něj byl návrh myšlen v žertu. Oba se prý přátelsky setkávali pravidelně dvakrát ročně.

Maltbyová řekla, že se cítila nepatřičně, trapně a zrazená. „Nebylo to pro mě tehdy přijatelné a nemělo by to být přijatelné chování ve Westminsteru ani v budoucnu,“ napsala žena.

S ještě závažnějším obviněním přišla labouristická aktivistka Bex Baileyová. Nejmenovaný vysoce postavený funkcionář strany na ni prý naléhal, aby si znásilnění na akci labouristické strany nechala pro sebe, pokud si nechce zničit kariéru. Baileyová BBC v úterý řekla, že vyšla z anonymity, aby změnila způsob, jak se k takovým případům přistupuje a opoziční strana už potvrdila, že zahájila vyšetřování případu.

Vyšetřování ministra

Už koncem minulého týdne britská premiérka Theresa Mayová nařídila vyšetřování ministra pro mezinárodní obchod Marka Garniera kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování. Podle listu Mail on Sunday označil bývalou podřízenou hanlivým výrazem se sexuálním kontextem a dal jí peníze na to, aby v sexshopu v londýnské čtvrti Soho koupila dva vibrátory.

„Vzal mě do Soho a dal mi peníze na nákup dvou vibrátorů. Když jsem je kupovala, stál před obchodem. Říkal, že jeden je pro jeho manželku a druhý pro ženu pracující v jeho úřadu ve volebním obvodě,“ uvedla bývalá podřízená.

Premiérka Mayová reagovala také na tvrzení o sexuálním obtěžování v parlamentu. V dopise šéfovi Dolní sněmovny Johnu Bercowovi z tohoto týdne vyzvala ke zpřísnění stávajícího disciplinárního režimu parlamentní komory. Vláda slíbila, že bude zlepšen přístup ke stížnostem zaměstnanců a personálu sněmovny.

BBC tvrdí, že má k dispozici seznam takových stížností, byť většinou neprokázaných, týkajících se zhruba 40 konzervativních poslanců a ministrů. Mezi nimi je údajně řada vážných obvinění z nevhodného chování vůči personálu a také informace o využívání služeb prostitutek a milostných aférách mezi jednotlivými zákonodárci.