Máte dva týdny na vyjasnění postoje k brexitu, vzkazuje Britům Unie

17:30 , aktualizováno 17:30

Britská strana by měla v rámci jednání o brexitu do dvou týdnů poskytnout dostatečná vyjasnění svých pozic, především v otázce vyrovnání svých finančních závazků. Je to potřeba k tomu, aby v polovině prosince mohl summit Evropské unie rozhodnout o posunu rozhovorů do jejich druhé fáze. Novinářům to po ukončení dalšího jednacího kola sdělil unijní vyjednavač Michel Barnier.