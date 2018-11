Většina Britů už brexit nechce, 54 procent jich je podle průzkumu proti

6:28 , aktualizováno 6:28

Pokud by se konalo další referendum o vystoupení z Evropské unie, více než polovina Britů by chtěla v unii zůstat. Vyplynulo to z pondělního průzkumu, který zveřejnila televizní stanice Channel 4. Nové hlasování však již několikrát odmítla premiérka Theresa Mayová.