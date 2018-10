Ministři prý chtějí odchod Mayové po brexitu, premiérka ale na to nevypadá

Podle The Telegraph už začaly rozhovory o tom, kdy by měla být Mayová sesazena v případě, že odmítne svůj post před příštími volbami opustit. Jeden z nejbližších premiérčiných spolupracovníků David Lidington ve středu v reakci řekl, že členové vlády nepožádali o stanovení data jejího odchodu.

„Několik ministrů si přeje její odchod ihned po dni vystoupení z EU v březnu příštího roku, jiní jsou ochotni dát jí čas do roku 2020 za podmínky, že na další konferenci Konzervativní strany oznámí datum svého odstoupení. Shodují se v tom, že katastrofální výsledek Mayové v loňských volbách znamená, že nemůže dostat možnost vést stranu ve volbách v roce 2022,“ napsal list.

Šéf úřadu vlády Lidington v rozhovoru s televizí BBC nicméně odmítl, že by Mayovou někdo z vlády žádal o datum odstoupení z funkce premiérky. „Zasedám ve vládě, která je naprosto jednotná v práci společně s premiérkou na návrzích, které jsme předložili EU,“ řekl následně stanici ITV News.

Samotná Mayová ve středu nastiňovala pobrexitové plány, u nichž se dá předpokládat, že by při nich chtěla dál ve své funkci působit. Ve svém projevu varovala před riziky nejednoty ve straně. Zároveň vylíčila optimistický obrázek Británie po odchodu z EU a hájila své kroky.

To nejlepší nás teprve čeká, řekla Mayová

„Náš návrh by znamenal, že budeme moci obnovit naši roli ve světě, uzavírat nové obchodní dohody s dalšími zeměmi. S kontrolou nad našimi penězi budeme moci dát víc na státní zdravotnictví,“ uvedla premiérka, čímž zopakovala jeden z hlavních slibů kampaně před referendem z roku 2016.



„Vášnivě věřím v to, že nejlepší dny jsou teprve před námi a že naše budoucnost je plná příslibů. Nenechte si od nikoho namluvit, že na to nemáme: Máme vše, co potřebujeme, abychom byli úspěšní,“ řekla o nové éře v britských dějinách Mayová.

Konzervativci musejí ukázat, že jsou „stranou ne pro malou část populace, ani pro masy, ale pro každého, kdo je ochoten tvrdě pracovat a vydat ze sebe maximum,“ řekla na závěr bouřlivé stranické konference Mayová, kde potřebuje získat co nejvíce stranických kolegů na svou stranu pro navrhovanou strategie pro vystoupení z Unie.

Mayová dala podle televize Sky News jasně najevo, že s ohledem na takzvaný plán z Chequers nehodlá měnit kurz. Nikdo prý nechce dohodu s Bruselem tak moc, jako ona. Zároveň prohlásila, že Británie se nebojí opustit EU bez dohody, bude-li muset.



Opět se předvedl bouřlivák Johnson

Během sjezdu v Birminghamu se o drama staral hlavně někdejší ministr zahraničí a hlasitý zastánce co nejvýraznější odluky od EU Boris Johnson. Jeho úternímu vystoupení na okraj konference konzervativců, v němž se opět opřel do brexitového plánu Mayové, podle agentury AP nadšeně tleskalo 1500 delegátů.

„Jednu věc o Borisovi všichni víme: umí udělat dobrou show,“ komentovala událost premiérka. Mnohá britská média ale Johnsonův projev interpretují jako snahu získat podporu pro převzetí premiérské funkce.

Zároveň britská premiérka kritizovala vedení opozičních labouristů. „To, co postihlo labouristy, je národní tragédie,“ prohlásila Mayová. „Kam jsme se to dostali, když židovské rodiny vážně probírají, kam by odešly, kdyby se Jeremy Corbyn stal premiérem?“ dodala.



Tomu předcházela kritika současné politické kultury v Británii, která se podle premiérky změnila k horšímu, protože kultivovanou debatu vystřídaly „nepřátelské konfrontace“. Její slova mířila hlavně proti labouristickému lídrovi Jeremymu Corbynovi.