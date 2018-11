Konec premiérky Mayové na obzoru. Čeká ji hlasování o nedůvěře, asi v úterý

Mayová není předsedkyní Konzervativní strany, tím je Brandon Lewis, poslanci strany jí ale mohou vyjádřit nedůvěru jako lídrovi. To by znamenalo, že by Mayová musela odejít z křesla předsedkyně vlády.

Hlasování o nedůvěře se podle stranických pravidel musí uskutečnit v případě, že o to požádá 15 procent konzervativních poslanců. V současnosti by jich tak muselo dopis předsedovi příslušného výboru poslat 48, což se podle BrexitCentral stalo.



Za snahou vyvolat hlasování o nedůvěře stojí vlivný člen Konzervativní strany a zastánce tvrdého brexitu Jacob Rees-Mogg. Nespokojenci s Mayovou musejí pro její sesazení získat podporu většiny z aktuálních 315 konzervativních poslanců.

K napsání výše zmíněného dopisu se dosud veřejně přihlásilo dvacet konzervativních poslanců včetně Reese-Mogga. Poslanci ale svůj požadavek hlasovat o nedůvěře nemusí oznamovat veřejně, poznamenal The Guardian.

Pokud Mayová případné hlasování ustojí, bude to podle analytiků znamenat posílení její pozice. Na základě nynějších pravidel by totiž konzervativci v takovém případě příštích 12 měsíců nemohli hlasování o nedůvěře opakovat.

The Daily Telegraph uvedl jako možné datum hlasování 20. listopad. O tom, že se rozhodování o osudu Mayové skutečně blíží, svědčí i informace televize SkyNews. Ta sdělila, že všichni vládní předáci, kteří mají v parlamentu na starosti dodržování stranické disciplíny, byli vyzváni, aby svůj páteční program zrušili a vrátili se do Londýna.

Ve vládě překvapivě zůstává ministr Gove

Britský ministr životního prostředí Michael Gove, jehož odchod z vlády byl podle britských médií po předložení návrhu brexitové dohody na spadnutí, bude na své pozici pokračovat. S odvoláním na nejmenované zdroje z Goveova nejbližšího kruhu o tom na Twitteru informuje vícero britských reportérů.



Po čtvrteční rezignaci ministra pro brexit Dominica Raaba a ministryně práce Esther McVeyové byl Gove označován za nejžhavějšího kandidáta na odstoupení společně s ministryní pro mezinárodní rozvoj Penny Mordauntovou.

Někteří novináři předtím označovali Goveovo setrvání v kabinetu za takřka nepředstavitelné. Ministr totiž údajně odmítl nabídku, aby po Raabovi převzal agendu odchodu z Evropské unie, což bylo vykládáno jako jasný signál nesouhlasu s předloženým návrhem dohody o brexitu. Gove byl navíc společně s exministrem zahraničí Borisem Johnsonem v roce 2016 hlavní tváří oficiální kampaně za vystoupení z Unie.

„Proč tedy zůstává? Nuže, podle mých informací neviděl, čeho by se jeho odchodem dosáhlo. Možná by to položilo tuto (brexitovou) dohodu, ale pak by nebylo nic, čím by mohla být nahrazena. Nabyl dojmu, že by to byl nihilistický čin, nikoli čin konstruktivní,“ napsal reportér týdeníku The Spectator James Forsyth.

„Má za to, že je důležité, aby pokračoval ve spolupráci s kolegy v kabinetu, aby bylo zajištěno co nejlepší vyústění pro zemi,“ citovala hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová zdroj blízký Goveovi.

Ačkoli tedy pravděpodobně ve vládě premiérky Theresy Mayové nynější ministr životního prostředí zůstane, Gove zatím otevřeně nepodpořil návrh brexitové dohody, který připravili britští a unijní vyjednavači a který premiérka protlačila na středeční schůzi kabinetu.

Mayová v pátek ve vysílání rozhlasové stanice LBC řekla, že ve čtvrtek absolvovala s ministrem životního prostředí „dobrý rozhovor“. Zároveň odmítla komentovat, zda mu nabídla pozici ministra pro brexit. Pouze řekla, že tento post bude obsazen v nejbližších dnech.