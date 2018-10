Svíce, hřeby i hřbitovní hlína. Čarodějnice proklely soudce Kavanaugha

Kalifornský kněz a vymítač ďábla Gary Thomas v reakci na tuto akci oznámil, že chce kletbu zničit a za soudce odslouží mši. Akci také označil za „vyvolávaní zla“ a doplnil, že vůbec nejde o svobodu slova. Informoval o tom zpravodajský web BBC.



Proklínání se odehrálo v knihkupectví Catland v Brooklynu. Organizátorky v popisu události psaly, že Kavanaugh není jejich jediným cílem, „takže přineste svůj vztek a všechny ostré hrany, které potřebujete obrousit“.

Rituál probíhal tak, že všechny ženy účastnící se soustředili na Kavanaughovu fotografii a pronášeli slova kletby. V místnosti hořely svíce a nechyběly ani hřeby z rakví a hřbitovní hlína.

Na akci se prodávaly vstupenky za zhruba deset dolarů (220 korun) a bylo vyprodáno, dovnitř se dostalo pouze šedesát lidí. Polovina výtěžku půjde na charitu, mimo jiné organizaci na ochranu žen a organizaci Planned Parenthood (Plánované rodičovství), která propaguje zdravý sexuální život a poskytuje pomoc v plánování rodiny.



Organizátoři akce uvedli, že se kletba brzy projeví, ale zdůraznili, že takové věci nemají jasně stanovení lhůty. Cílem rituálu podle nich bylo také „prokázat přátelství a podporu“ během těžkých časů.



V minulosti čarodějnice proklínaly i Trumpa

Chystaná událost vyvolala negativní ohlas především u republikánů a fanoušků Trumpa i Kavanaugha. Do knihkupectví údajně také chodily nenávistné vzkazy a výhrůžky.

Proti proklínání Kavanaugha demonstrovali křesťané. (20. října 2018)

Loni se v knihkupectví konaly tři akce, při kterých byl proklínán prezident Donald Trump. Lístky byly vždy vyprodány. Už tehdy se organizátoři střetli s velkou kritikou, ale současná akce byla podle nich v tomto ohledu horší. Lidé jim prý posílali nenávistné dopisy, ale také vyhrožovali smrtí.



Rituály namířené proti Trumpovi podle nich slavily úspěch. „Cílem bylo odhalit, kým Trump je ve skutečnosti, a to se v mnoha směrech podařilo; od vyšetřování ruského vměšování do voleb, odhalení jeho nakládání s financemi, až po Stormy Daniels (bývalá pornoherečka, která tvrdí, že měla s Trumpem poměr v roce 2006),“ řekla Braccialeová.

„Čarodějnictví je činnost, není to náboženství... Je to něco, co člověk dělá, ne čemu věří,“ vysvětlila Braccialeová. „Vždy bylo praktikováno nejvíce utiskovanými, vyloučenými a utlačovanými lidmi, kteří jej používali jako nástroj pro přežití, aby docílili spravedlnosti, která jim byla odepřena,“ doplnila. „Vnímáme čarodějnici jako politickou postavu, která pracuje na zničení patriarchátu. Je to patrné z historie, ale v poslední době i v americké společnosti,“ uzavřela.