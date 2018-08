Trump odebral bývalému šéfovi CIA prověrku, USA podobný případ neznají

„Pan Brennan v poslední době zneužil svého postavení bývalého vysokého amerického úředníka s přístupem k vysoce citlivým informacím a učinil na internetu a v televizi několik nepodložených a urážlivých obvinění a divokých výpadů vůči této administrativě,“ citovala Sandersová z Trumpova prohlášení.

Brennan, který v současné době působí jako bezpečnostní analytik televize NBC, patří k hlasitým Trumpovým kritikům. Například po nedávném rusko-americkém summitu kritizoval, podobně jako řada dalších, Trumpovo vystoupení na tiskové konferenci v Helsinkách. Brennan uvedl, že to lze označit za velezradu. Trump se před novináři podle některých nedokázal prezidentovi Vladimiru Putinovi postavit, pokud jde o ruskou roli v amerických volbách.

Odebrání prověrky Brennanovi přichází jen den poté, co Brennan Trumpa opět kritizoval na twitteru. „Je zarážející, jak často nedodržujete minimální standardy slušnosti, zdvořilosti a čestnosti. Zdá se, že nikdy nepochopíte, co to znamená být prezidentem, ani co to obnáší být dobrým, slušným a čestným člověkem. Jak deprimující a nebezpečné pro náš národ,“ napsal Brennan v úterý.

K odebrání prověrky Brennanovi vyzval minulý měsíc i republikánský senátor Rand Paul, který Brennana obvinil, že „vydělává miliony dolarů vyzrazováním tajností mainstreamovým médiím, která je využívají k útokům na Donalda Trumpa“.

Trumpovo rozhodnutí je bezprecedentní. Případ, kdy by prezident někomu odebral bezpečnostní prověrku, americké dějiny podle médií neznají. Mnozí upozorňují, že Trump v minulosti neodebral bezpečnostní prověrku ani svým bývalým poradcům, kteří byli usvědčeni ze lži. Například to neučinil ani v případě bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna, který zamlčel své utajované kontakty s Rusy.

Trump v červenci pohrozil odebráním bezpečnostních prověrek více bývalým americkým činitelům. Sandersová uvedla, že odebrání prověrek dalším osobám „se momentálně zvažuje“. Minulý měsíc média spekulovala, že by Trump mohl odebrat prověrky například bývalému řediteli Národní agentury pro bezpečnost (NSA) Michaelu Haydenovi, bývalému řediteli zpravodajských služeb Jamesi Clapperovi či bývalé bezpečnostní poradkyni Bílého domu Susan Riceové.