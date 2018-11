Kuba uraženě stahuje lékaře z Brazílie. Jsou jak otroci, řekl její prezident

První z tisíců kubánských lékařů začali odjíždět ve čtvrtek. „Kubánské ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo nepokračovat v účasti na programu Más Médicos (Více lékařů),“ konstatuje se v oficiálním prohlášení vydaném v Havaně.

Tento krok kubánská vláda zdůvodnila „nepřijatelnými podmínkami“, které chce pro působení kubánských lékařů v Brazílii klást Bolsonaro, jenž po vítězství ve volbách nastoupí v lednu do úřadu hlavy státu.

Budoucí brazilský prezident uvedl, že kubánští doktoři jsou využívání jako „otrocká síla“. „Kubánci dostávají zhruba 25 procent svého platu. Zbytek zůstane kubánské diktatuře,“ řekl Bolsonaro v polovině listopadu a popsal své setkání s jedním z těchto lékařů, který si údajně nemohl přivést své děti. „Můžete udržovat diplomatické vztahy se zemí, která se ke svým lidem chová takto?“ nadhodil.

Dále řekl, že program, který začal v roce 2013, bude moci pokračovat, jen když dotyční lékaři budou dostávat plnou výši platu a budou si moci z Kuby přivést rodinu. Podle amerického deníku The New York Times Bolsonaro také zpochybnil kvalitu kubánských lékařů a navrhl, že by si Kubánci svou kvalifikaci měli nechat v Brazílii ověřit.

Kubánští doktoři pracují zejména v chudých a odlehlých oblastech Brazílie, kam brazilští lékaři nechtějí. Vláda se nyní snaží najít náhradu náhradu na 8 332 uvolněných míst, napsala agentura Reuters.

Podle kubánských úřadů během pěti let fungování programu Más Médicos téměř 20 tisíc kubánských lékařů léčilo v Brazílii více než 113 milionů pacientů. Média uvádějí, že donedávna jich zejména v chudých oblastech největší jihoamerické země působilo přes 11 tisíc

V mnoha brazilských městech a na okrajích velkoměst, kde lidé spoléhali na péči kubánských lékařů, zely kdysi přeplněné čekárny ordinací tento týden prázdnotou.



„Jsem rád, že uvidím své děti, ale zároveň smutný, že opouštím lidi bez zdravotní péče,“ řekl Lume Rodríguez, který dělal dva roky obvodního lékaře ve východobrazilském státě Bahia. „Pacienti se s námi přišli rozloučit,“ uvedl dvaatřicetiletý Rafael Sosa. „Navštívil jsem mnoho pacientů, u kterých doma nikdy lékař nebyl,“ dodal.



Program Más Médicos zavedla vláda levicové prezidentky Dilmy Rousseffové kvůli dlouhodobému velkému nedostatku doktorů v Brazílii, jenž vedl k masovým demonstracím.

Vysílání lékařů do zahraničí je dlouholetou tradicí Kuby. Vedle turismu a peněz posílaných emigranty rodinám je také významným zdrojem příjmů státu. Podle agentury AFP se odhaduje, že ročně dosahují výše kolem 11 miliard dolarů (254 miliard korun).