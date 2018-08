Brazílií se šíří spalničky, sedm lidí zemřelo. Vládě se nedaří vakcinace

6:27 , aktualizováno 6:35

Více než 1 500 lidí se v Brazílii nakazilo spalničkami, zatímco se snaží urychlit vakcinaci dětí. Sedm lidí už nemoci, která se rozšířila ze sousední Venezuely, podlehlo. Brazilská vláda v srpnu spustila očkovací kampaň s cílem během měsíce naočkovat 95 procent dětí ve věku od jednoho roku do pěti let. Podařilo se to však jen v jednom z 26 států.