VIDEO: Brazílii ochromila stávka kamioňáků, vláda jim hrozí zásahem armády

Odborové organizace řidičů kamionů zahájily v pondělí celonárodní stávku kvůli nárůstu cen pohonných hmot. Tisíce kamionů zablokovaly důležité silnice a v některých městech vázne zásobování potravinami či palivy.



Provoz přerušily desítky závodů produkujících drůbeží či vepřové maso a regály některých obchodů se vyprázdnily poté, co je vykoupili lidé obávající se nedostatku zásob.

Kamiony blokují i přístup do hlavních přístavů v zemi, včetně největšího latinskoamerického přístavu Santos ležícího poblíž Sao Paula. Vedení tohoto města se v pátek zvláště kvůli docházejícím zásobám pohonných hmot rozhodlo vyhlásit stav nouze.



Stávka zasáhla ve městě Carlos Barbosa v oblasti Rio Grande do Sul také Čechy Michala Frantíka a Romana Gaťeka, kteří jsou v zemi na služební cestě.

„Vidíme kolony aut u benzínek a stav paliva na benzínkách je téměř na nule. Je ochromená doprava a situace je vážná. V brazilské televizi říkali, že je ohroženo i palivo na letištích. Zrovna tak jsou omezeny i lety. Lidé hromadně nakupují základní potraviny a dělají si zásoby. My to zatím nepociťujeme, ale jestliže stávka bude trvat delší dobu, bude to vážné pro celý chod Brazílie,“ popsal situaci pro iDNES.cz Frantík.



Vláda se dohodla jen s částí stávkujících

Vláda se ve čtvrtek s částí odborářů dohodla na tom, že se pomocí státních peněz pokusí stabilizovat ceny nafty, což může podle odhadů brazilský rozpočet přijít jen letos na pět miliard realů (31 miliard korun).

Některé organizace však na dohodu nepřistoupily a pokračují v protestech. Je mezi nimi i jedna z nejsilnějších skupin Abcam, která podle vlastních údajů reprezentuje 600 tisíc řidičů a stála u zrodu protestů.

Temer v pátečním televizním projevu oznámil, že nařídil armádě a federální policii, aby v případě nutnosti použila k vyklizení silnic sílu. Podle Temera na čtvrteční dohodu nepřistoupila pouze „radikální menšina“ řidičů a pro obyvatele země i brazilskou ekonomiku je zásadní blokády ukončit.