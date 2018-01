Brazilský soud zvýšil trest pro exprezidenta Lulu, ohrozil jeho kandidaturu

Dvaasedmdesátiletý Lula da Silva, který stál v čele Brazílie od ledna 2003 do ledna 2011, je považován za nejoblíbenějšího prezidenta v historii země. Za jeho vlády totiž tato největší latinskoamerická země zažila obrovský ekonomický rozkvět a miliony jejich obyvatel se díky jeho štědrým sociálním programům dostaly z bídy.

Loni v červenci se Lula da Silva stal prvním exprezidentem, který byl za korupci odsouzen do vězení (více čtěte v článku Soud poslal brazilského exprezidenta na téměř deset let do vězení). Jeho kauza se týká luxusního bytu ve městě Guarujá, který podle prokuratury dostal jako úplatek od stavební firmy OAS, jež figuruje v rozsáhlé kauze kolem státní ropné společnosti Petrobras.

„Existují důkazy nade vší pochybnost, že prezident byl jedním ze strůjců korupčního schématu, ne-li přímo tím hlavním,“ zdůvodnil zamítavý verdikt předseda tříčlenného senátu Joao Gebran Neto, který navrhl zvýšit Lulův trest na 12 let a jeden měsíc. Shodný verdikt pak vynesli i další dva soudci.

Soudní jednání ve městě Porto Alegre provázela přísná bezpečnostní opatření, neboť do ulic vyšly tisíce příznivců tohoto populárního politika.

Lula tvrdí, že je nevinný. Podle některých stojí verdikt pouze na svědectví bývalého šéfa firmy OAS Léa Pinheiry, který byl už předtím v jiné kauze odsouzen k 16 letům vězení. Výměnou za nižší trest pak vypovídal.

„Pochybuji, že v této zemi je čestnější úředník než já,“ prohlásil Lula da Silva v pondělí na demonstraci v Porto Alegre. Podpořit ho tam přišlo na 70 000 lidí, což byla podle brazilských médií největší demonstrace v dějinách tohoto milionového města na jihu země. Jeho ulice jsou také už několik dní polepeny plakáty s Lulovými černobílými fotografiemi a nápisy „nedovolte, ať ho zavřou“.

Na bezpečnost v Porto Alegre dohlíželo na 4 000 policistů, v pohotovosti bylo asi 1 500 vojáků. Podle argentinského deníku Clarín hlídkovaly v přístavu vojenské fregaty.

Levicovému exprezidentovi patrně verdikt zmaří plán na kandidaturu v říjnových volbách. Podle agentury Reuters nemá kvůli jednomyslnosti rozhodnutí možnost napadnout verdikt u téhož soudu, což patrně povede k brzkému zákazu ucházet se o prezidentský úřad. Odvolání k soudu vyšší instance, které chystají jeho právníci, nebude mít na zákaz vliv a cestu ke kandidatuře mu neotevře.

Lulu podpořila i jeho nástupkyně v úřadu - exprezidentka Dilma Rousseffová. Tu v roce 2016 parlament sesadil kvůli neústavním manipulacím s výsledky rozpočtu. „Je nevinný. A tohle se děje v době, kdy jsou ostatní politici, s nahrávkami a kufříky, chráněni před spravedlností,“ prohlásila Rousseffová ve zjevné narážce na prezidenta Michela Temera.

Temer, který Rousseffovou z pozice jejího viceprezidenta předloni nahradil v nejvyšším úřadu, byl loni prokuraturou obviněn z přijímání úplatků a z maření vyšetřování. V obou případech ale soudnímu procesu zabránili poslanci, kteří Temera ke stíhání nevydali.