Kontroverzní senátor je černým koněm prezidentských voleb v Brazílii

Třiašedesátiletý bývalý armádní kapitán je podle dosavadních průzkumů černým koněm říjnových prezidentských voleb. Do boje se totiž pravděpodobně nezapojí exprezident Luiz Inácio Lula da Silva, který si odpykává dvanáctiletý trest za korupci. Bolsonaro svůj záměr kandidovat oznámil v neděli poté, co centralistické strany vyjádřily podporu jeho rivalovi Geraldu Alckminovi.

„Ještě jednou bych chtěl poděkovat Geraldu Alckminovi za to, že sjednotil brazilskou politickou špínu,“ rýpl si Bolsonaro do čtyřnásobného guvernéra Sao Paula, který kandiduje za brazilské sociální demokraty. Velkolepému ohlášení Bolsonarovy kandidatury přihlíželo v ulicích Rio de Janiera asi tři tisíce jeho stoupenců.

Právě druhé největší brazilské město se potýká s nekončící vlnou kriminality, kterou se vládě stále nedaří úspěšně vyřešit. Bolsonarova protikorupční politika a slib uvolnění kontroly zbraní tak městem hluboce rezonují, napsala agentura Reuters.

„Je naší nadějí. Brazilci už mají dost korupce,“ říká řidič autobusu Gilcemar Jasset, který přišel svého kandidáta podpořit.

Navzdory popularitě však Bolsonara podporuje pouze malá sociálně liberální strana, což mu zajistí jen deset vteřin bezplatného televizního času. To je v zemi, kde mají televizní reklamy obrovský dopad, vážný hendikep. Jenomže Bolsonaro se nedostatku podpory nebojí. „Nemáme velkou stranu. Nemáme financování kampaně. Nemáme ani televizní čas. Ale máme to, co ostatní nemají, brazilský lid,“ prohlásil politik, kterého západní média často označují za populistu či brazilského Donalda Trumpa.

Homosexuálního syna bych nemiloval, prohlásil Bolsonaro

Navzdory svým politickým slibům zůstává Bolsonaro stále nečitelný ohledně konkrétních ekonomických plánů. V neděli uvedl, že by podpořil privatizaci některých částí státní ropné společnosti Petrobras, naopak odmítl plány společnosti Boeing na odkoupení většinového podílu od brazilského výrobce letadel Embraer.



Bolsonaro se do podvědomí veřejnosti zapsal svými kontroverzními výroky. Jako dlouholetý odpůrce homosexuálních sňatků uvedl, že by nemohl milovat svého syna, pokud by byl gay. V roce 2014 vyvolalo pozdvižení jeho vyjádření na adresu senátorky Marii do Rosáriové, o které prohlásil, že nestojí za znásilnění.



Nicméně při nedělním oznamování kandidatury svou rétoriku zmírnil. „Sjednotíme tento lid. Bílé i černé, heterosexuály i homosexuály, šéfy i zaměstnance. Nebudeme mezi ně zasévat nesouhlas,“ prohlásil Bolsonaro.

Předčasný termín prezidentských voleb musel být v Brazílii vyhlášen poté, co senát v květnu 2016 odvolal prezidentku Dilmu Rousseffovou. Ta čelí obvinění z manipulace s výsledky státního rozpočtu. Ve funkci exprezidentku nahradil dosavadní viceprezident země Michel Temer.