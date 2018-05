Na brazilském ostrově platí zákaz rodit. Porušili ho až po dvanácti letech

„V pátek večer jsem měla bolesti a když jsem přišla do koupelny, viděla jsem, že mi mezi nohama něco padá,“ popsala podle BBC žena, jejíž identitu úřady ani média nezveřejnily, údajně jí však je dvaadvacet let. S porodem jí pak pomohl přítel. „Byla to holčička a já byla ohromená,“ citoval matku server O Globo.

Ostrov leží 370 kilometrů východně od brazilského města Natal a pokud tam ženy otěhotní, musí odjet k porodu na brazilskou pevninu. Na ostrově žijí zhruba tři tisíce lidí a není tam žádná porodnice.



Místní úřady potvrdily narození dítěte, které bylo převezeno do místní nemocnice. Obyvatelé ostrova pak začali narození oslavovat a rodině přinesli oblečení pro dítě.

Na ostrově se nacházejí jedny z nejkrásnějších pláží na světě. Místo se proslavilo mořskou rezervací, kde lze pozorovat delfíny, želvy, velryby a vzácné ptáky. Právě kvůli vzácnosti tamních druhů platí na ostrově pravidlo o udržování stálého počtu obyvatelstva.

