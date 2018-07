V brazilském pralese natočili osamělého indiána. Je asi poslední z kmene

„Daří se mu velmi dobře. Loví, pěstuje papáju a kukuřici,“ řekl deníku The Guardian Altair Algayer, místní koordinátor brazilské vládní agentury Funai pro domorodce. Algayer byl součástí týmu, který zpovzdálí video natočil. „Těší se dobrému zdraví a díky pohybu je v dobré fyzické kondici.“

Muž, jehož místní Brazilci znají pod přezdívkou „domorodec v díře“, je pravděpodobně jediným přeživším z izolovaného kmene. K lovu lesních prasat, ptáků a opic používá luk a šípy nebo díry v zemi s ostrými dřevěnými kůly na dně. Jeho kmen byl již dříve znám právě hloubením děr.

Dřevorubci a farmáři domorodce v sedmdesátých a osmdesátých letech vraždili a vyháněli. Natočený muž je nejspíš jediným přeživším farmářského útoku, při kterém v roce 1995 zemřelo šest indiánů.

Poprvé byl spatřený o rok později a od té doby na něj dohlíží agentura Funai. Doteď se ho však podařilo natočit jen letmo. Záběr, ve kterém se mihl jeho obličej, mohli diváci spatřit v brazilském dokumentárním snímku Corumbiara.

Funai zastává postupy, při kterých se pracovníci s izolovanými skupinami nedostávají přímo do kontaktu. Agentura chrání domorodcovo území od devadesátých let, rezervace Tanaru o rozloze 8 070 hektarů tam ovšem byla právně uznána až před třemi roky. „S mainstreamovou společností očividně nechce mít nic společného,“ řekl Algayer listu The Guardian.

Experti z agentury Funai věří, že v Amazonském pralese na území Brazílie žije 113 izolovaných kmenů, potvrzených jich je však méně než třicet. Dalších patnáct by jich mělo být v Peru a několik i v Bolívii, Ekvádoru a Kolumbii. Loví většinou pomocí foukačky či luků a přestože jejich jednotlivé jazyky patří do stejné lingvistické skupiny, řeč jedné skupiny může být pro sousední kmen nesrozumitelná.

Některé z amazonských kmenů obývají, stejně jako „domorodec v díře“, menší rezervace, které jsou prakticky lesními oázami obklopenými odlesněným územím. Jiné kmeny zase pěstují poblíž hranice s Peru banány, kukuřici, brambory a jiné plodiny. Mnozí domorodci pravděpodobně utekli přibližně před sto lety, když jim hrozilo otroctví. Kvůli postupnému ničení Amazonského pralesa se domorodých skupin nachází čím dál více.