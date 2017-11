Ves, kde je Mladič za hrdinu. V Božanoviči čekají na rozsudek tribunálu

Vesnička Božanoviči, která leží v dnešní Bosně a Hercegovině, pomalu, ale jistě vymírá. Mladí se odstěhovali do Sarajeva s vidinou lepšího života. Nejstarší generace přežívá z chabého důchodu. Přivydělává si prodejem mléka a masa. Málokdo by na první pohled hádal, že se zde kdysi narodil generál Ratko Mladič, který se stal temným symbolem války v Jugoslávii.

Srebrenický masakr Dobytí východobosenské Srebrenice srbskými jednotkami a následný masakr tisíců lidí se stal jedním z tragických vrcholů tříleté občanské války. Srbské jednotky Srebrenici obsadily v době, kdy platila za "bezpečnou zónu OSN". Ženy, děti a starce dopravily na muslimská území, ale 8000 mužů a chlapců v červenci 1995 zmasakrovaly. Nizozemští příslušníci mírových jednotek tomu nedokázali zabránit. Nebylo jich dost a neměli dostatek zbraní. Ostatky obětí tohoto masakru byly později nalezeny v různých masových hrobech a identifikovány pomocí analýzy DNA. Řada lidí se ale dodnes pohřešuje. Krveprolití ve Srebrenici je považováno za nejhorší masakr v Evropě od 2. světové války.

Svět Mladiče odsuzuje za páchání krutostí a zločinů proti lidskosti. Ve středu si vyslechne po letech na útěku i ve vězení rozsudek před Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii. V Božanoviči však na svého rodáka nedají dopustit. Oslavují ho jako hrdinu. Mladič zde má svou vlastní ulici. Jeho portrét shlíží ze stěny většiny domácností. Zdobí i místní hospodu.

„On nic neudělal, to ti ostatní. Náš generál je kolosem, velkým a dobrým člověkem,“ míní jeden ze štamgastů Zoran Mladič, který tvrdí, že je bratrancem nechvalně proslulého generála. Nějaké příbuzenské vztahy s Mladičem zde má ostatně takřka každý. Na svého nejslavnějšího rodáka vzpomínají jako na dobrého pracanta, který se sem často vracel a pomáhal při sklizni.

Portrét Mladiče zdobí většinu domů. Mladič zde má i vlastní ulici.

„On nikdy nikoho nezabil. Během války tady dokonce shromáždil muslimy a varoval je, kdy musí odejít,“ popisuje další bratranec Mladiče jménem Duško. Vesničané se podle něj obávají, že Mladiče si bude svět pamatovat jen jako válečného zločince. Podobně jako tomu bylo v případě Slobodana Miloševiče.



„Pokud se to stane, postavme mu tady památník a sepíšeme, jak to bylo ve skutečnosti. To, co se děje teď, pravdou není. Všechno je to lež. Generál je nevinný,“ tvrdí Mile Mladič, další z řady bratranců souzeného generála.

Od soustružníka do armádních řad

Jméno dnes 74letého generála Ratka Mladiče se stalo symbolem pro krutosti, které byly spáchány během války v bývalé Jugoslávii. Mladič se přitom stal jedním z nejvíce nenáviděných i obávaných velitelů vlastně náhodou.

Mladič se sice v Bosně, tedy v jednom z jejích mnoha chudých horských krajů, v roce 1943 narodil. Většinu života ale strávil jinde. Jeho otec padl v řadách Titových partyzánů těsně před koncem války a Ratka se sestrou a mladším bratrem vychovávala jen matka. Vrstevníci vzpomínají na Mladiče jako na předčasně vyspělého hocha, který se od mala staral o rodinný dobytek.



Na živobytí si krátce vydělával jako soustružník v Sarajevu. Pak patnáctiletý Ratko Mladič narazil na inzerát nabízející studium na vojenské průmyslovce v Zemunu u Bělehradu. A uniformu Mladič nosil dalších víc než 35 let.

V roce 1961 se zapsal na vojenskou akademii, kde patřil mezi nejlepší studenty, a o čtyři roky později začal ve Skopje důstojnickou kariéru. Do začátku 90. let vystřídal v Makedonii několik jednotek a pomalu postupoval po služebním žebříčku.

Božanoviči je rodištěm Ratka Mladiče V Božanoviči už žije jen starší generace.

Začátkem roku 1991 Mladič krátce působil v dočasně zklidněném Kosovu a pak už přišlo převelení do Chorvatska. Sám Mladič podle vzpomínek pamětníků utrpěl během bojů u města Sinj lehčí střelné zranění a od té doby téměř neodkládal těžkou neprůstřelnou vestu, která se stala nezbytnou součástí jeho image.

V říjnu 1991 byl ambiciózní Mladič povýšen na generálmajora, stále ale byl jen neznámým důstojníkem. Už od studia na vojenské škole jej ale provázela pověst o nadání pro strategické umění.



Začátkem května 1992 převzal velení jednotek Jugoslávské lidové armády (JNA) v Bosně. Vývoj v té době běžel překotným tempem a tak už 12. května 1992 stanul Mladič také v čele štábu čerstvě založeného Vojska Republiky srbské (VRS), které převzalo výzbroj i vojáky od JNA.

Dirigent masakru ve Srebrenici

Někteří lidé, kteří Mladiče blíže poznali, tvrdí, že masakr ve Srebrenici v červenci 1995 nepřímo způsobila i sebevražda jeho dcery. Studentka medicíny Ana si vzala život v březnu 1994 otcovou pistolí, když se prý dozvěděla o jeho roli v etnických čistkách.

A generálplukovník (povýšen byl v červnu 1994) Mladič se po její smrti zatvrdil. V roce 1995 ale jím vedená armáda již ani přes braní rukojmí z řad vojáku OSN nestačila vzdorovat mezinárodnímu tlaku a chorvatsko-muslimské ofenzívě.

ICTY už v červenci 1995 Mladiče obvinil z válečných zločinů. Trvalo ale 16 let, než se objevil před soudci v Haagu. Z čela bosenskosrbské armády nedobrovolně odešel v listopadu 1996 - a pak se po něm slehla zem. Přes snahu mezinárodního společenství Mladič dokázal zejména díky pomoci bělehradských vojenských kruhů dlouho unikat spravedlnosti (jak žil Mladič na útěku se dočtete zde).

Starý nemocný muž, jen stín někdejšího mocného vojáka, byl zadržen v květnu 2011 na severu Srbska (více o jeho zatčení zde). Soud začal 16. května 2012 a procesní řízení skončilo závěrečnými řečmi obžaloby a obhajoby loni v prosinci.