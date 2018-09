Bouře Florence jí vyrvala dítě z náručí. Chci zpátky jeho tělo, říká matka

Navzdory aktuálnímu dění to vypadalo jako běžné nedělní ráno. Dvacetiletá Dazia Leeová od pátečního večera s napětím sledovala ohromující sílu hurikánu Florence, který se prohnal státy Severní a Jižní Karolína, kde se rozpoutal ničivý vítr a déšť doprovázený povodněmi. Kolem jejího domu na severovýchodě města Charlotte ale podle Leeové sotva pršelo. Rozhodla se tedy, že navštíví svou babičku ve městě Wadesboro, vzdáleném asi hodinu jízdy.



Svého ročního syna Kaidena posadila do auta a kolem sedmé hodiny večer vyrazila směrem na jih. Pro deník The Washington Post Leeová popsala, že silnice vypadaly normálně a kolem ní projížděla další auta. Když po chvíli sjela na okresní cestu a minula město New Salem, na krajích silnice se začaly objevovat výstražné oranžové barely. „Barely cestu neblokovaly, projela jsem kolem nich a pokračovala dál,” popisuje Leeová.

Po několika kilometrech jízdy se ale najednou kolem auta začal valit ohromující proud vody. Všude kolem byla tma a auto nezadržitelně klouzalo po mokré silnici. „Začali jsme se potápět a voda se hrnula dovnitř,” popisuje mladá žena momenty před katastrofou. Urychleně se natáhla pro syna a rozhodla se vylézt rozbitým oknem. V tu chvíli se jí ale noha zamotala do bezpečnostního pásu, který jí znemožnil cestu ven.

„Voda byla hustá, plná bahna a špíny. Snažila jsem se dostat ven, v obličeji jsem měla větve a listí. Ústa se mi naplnila vodou a nic jsem neviděla,” líčí Leeová. Nejprve syna držela kolem hrudníku, po chvíli ho svírala už jen za předloktí. „Voda se valila ohromnou silou. Držela jsem ho za zápěstí, potom za ruku, nakonec jen prsty. Najednou byl pryč,” popisuje Leeová poslední okamžiky.

This breaks my heart. The body of 14 mo old Kaiden was just found. His mother spoke with me and @RobinFox46 shortly after she got the phone call from the @UnionCoSheriff's office. Dazia Lee says she was driving on Hwy 218 when her car got swept away in the flood water. @FOX46News pic.twitter.com/qKPLpwEBbr