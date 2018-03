Moře na severu Anglie vyvrhlo hromady ryb a humrů, může za to bouře Emma

Nejvíce zvířat moře vyvrhlo na pobřeží hrabství Yorkshire na severu Anglie. Na plážích skončili malé rybky, ale také tuleni či humři. Lidé na nic nečekali a s kbelíky se vydali na pomoc. Část mořské havěti posloužila jako zpestření jídelníčku, zbytek buď uhynul na pláži, nebo se dočkal záchrany.

U městečka Fraisthorpe zachraňoval humry i rybář Jack Sanderson. „Byl to totální chaos. Našli jsme snad všechny mořské živočichy,“ popsal. Za vyvržením obrovského množství mořských živočichů podle něj stojí kombinace silného větru, velkých vln a nízkých teplot.

Sanderson společně s několika kolegy sbíral živé humry do kádí, posléze je přemístili do velkých nádrží. Až se situace zlepší, vypustí je zpět do moře, píše server The Independent. Zkušený rybář nechápe, že někteří lidé si pro svou potřebu sbírali i humry, kteří v sobě měli vajíčka, což legislativa zakazuje.



Neobvyklý úkaz

„Nechápejte mě špatně, moře nám slouží jako zdroj obživy. Nařízení a normy by však měly platit pro každého. Když bude dobré počasí, námi nasbírané humry bychom rádi vypustili už zítra,“ sdělil v úterý Sanderson.

Podobná scenérie se naskytla i ve městě Scarborough. Tamní rybář Jason Harrison uvedl, že až 90 procent vyplavených zvířat zemřelo. „Je to teprve potřetí, kdy jsem něco takového za posledních třicet let viděl,“ uvedl. Dodal však, že rybářský průmysl neobvyklým úkazem neutrpí. „Je to prostě příroda. Stalo se to už předtím a stane se to znovu,“ podotkl.



Bouře Emma už minulý pátek způsobil velké problémy na silnicích po celé Británii. Na některých tazích dokonce silný vítr a přívaly sněhu uvěznily motoristy v jejich automobilech. Jedna žena se kvůli omezení na silnici u Darlingtonu nestihla dostat do nemocnice a porodila přímo vedle vozovky.