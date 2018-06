Brexit může skončit krachem, svěřuje se Boris Johnson na tajné nahrávce

Johnson prohlásil, že jednání spějí ke „chvíli pravdy“ a do fáze, kdy Britové začnou být bojovnější. Brexit se podle něj ať tak, či onak uskuteční a bude nezvratný. Je tu ale riziko, že to nebude ten brexit, jaký by Britové chtěli.



„Musíte se smířit se skutečností, že to taky může skončit krachem. Nechci, aby někdo během krachu panikařil. Žádnou paniku,“ prohlásil Johnson, který ale zároveň vyjádřil přesvědčení, že všechno nakonec dobře dopadne.

Johnson se také přiznal, že stále více obdivuje Donalda Trumpa, protože věří, že jeho „šílenství“ má svou metodiku. „Představte si, kdyby brexit dělal Trump. Šel by do toho zatraceně tvrdě. Všechno by se rozpadlo, nastal by všude chaos. Všichni by si mysleli, že se zbláznil. Jenže ono by to někam mohlo vést,“ zdůraznil ministr na večeři se skalními podporovateli brexitu z řad vládních konzervativců.

Johnson také obvinil vyjednavače Evropské unie, že jednají tvrdě jen proto, aby odradili další potenciální odpadlíky od snahy Unii opustit. Zlehčil také problém otevřené hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, který komplikuje jednání o tom, zda Británie zůstane či nezůstane členem celní unie. Rostoucí počet členů obou komor britského parlamentu si myslí, že ji Británie opustit nebude moci.



Britský ministr financí Philip Hammond během návštěvy Berlína řekl, že upřednostňuje raději ovzduší spolupráce než konfrontační přístup při vyjednávání o brexitu. Dodal, že mu to velí dlouholetá zkušenost vyjednávání s Němci, Brity a Italy.

„Moje zkušenost byla taková, že přístup založený na spolupráci je obecně produktivnější než přístup konfrontační,“ uvedl. Zároveň poznamenal, že by radil svým kolegům, aby takto přistupovali k evropským partnerům, pokud skutečně chtějí dobrou dohodu o brexitu.

„Hledání vzájemně prospěšného výsledku je jedinou cestou vpřed, to je pevný záměr naší vlády. Theresa Mayová, předsedkyně vlády, to řekla velmi jasně,“ dodal Hammond.

Británie jako zálohu navrhuje dočasné řešení hranice s Irskem

Británie ve čtvrtek navrhla po svém odchodu z Evropské unie ponechat případné záložní řešení budoucího pohraničního režimu mezi Severním Irskem a Irskou republikou nejdéle do prosince 2021, kdy by měla být hotová trvalá dohoda.

Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier na Twitteru nový návrh Spojeného království přivítal, dodal ale, že Evropská unie nyní prověří, zda takovéto záložní řešení splňuje všechny požadované podmínky. Irský premiér Leo Varadkar podle agentury Reuters krátce před zveřejněním britského záměru prohlásil, že se mu časové omezení záložního plánu nelíbí.



Evropská unie dokument analyzuje, zda splňuje tři základní podmínky. „Je to uskutečnitelné řešení, které předejde pevným hranicím? Vyhovuje to celistvosti jednotného trhu a celní unie? Je to záložní plán pro každou situaci?“ napsal Barnier, jaké otázky ho budou při prověřování britského návrhu zajímat.

Záložní plán má zabránit, aby po odchodu Británie z Evropské unie na konci března 2019 vznikla mezi Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, a Irskou republikou takzvaná tvrdá hranice s celními kontrolami. Brusel považuje za jednu ze svých priorit uzavření hranic předejít.

Dosavadní záložní scénář počítal se zahrnutím Severního Irska do společné regulatorní oblasti. To by znamenalo, že pokud by se žádné oboustranně přijatelné řešení pro Unii a Británii nenašlo, Severní Irsko by prakticky zůstalo v celní unii s členskými státy. Nově Londýn upřednostňuje, aby v případě aktivace pojistky platil nouzový plán na celé Spojené království a ne jen na Severní Irsko.

Britský ministr pro brexit David Davis původní plán kritizoval s tím, že dočasné řešení by mohlo trvat neurčitě dlouho. Požadoval proto stanovení lhůt. Média spekulovala, že by kvůli tomuto sporu mohl Davis rezignovat, což by pro premiérku Theresu Mayovou byla značná komplikace při řízení brexitu.

Zatímco Davis usiloval o časové vymezení pojistného plánu, irský premiér Varadkar uvedl, že s omezenou platností jeho země nemůže souhlasit. „Zásada, která je v existujícím záložním plánu, který podpořilo dvacet sedm unijních zemí, platnost určuje přinejmenším do té doby, než bude existovat alternativa,“ řekl Varadkar. Dodal, že pojistka musí fungovat za každé situace, aby se předešlo pevné hranici, což je jedna z podmínek, o které se následně Barnier zmínil.

