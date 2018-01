Jsem slušný, nejsem Zeman. Není divu, že jsem favorit, říká Klaus mladší

V sobotu voliči rozhodli, že na dalších pět let bude prezidentem Miloš Zeman, který porazil bývalého šéfa Akademie věd Jiřího Drahoše, a hned po volebním víkendu bookmakeři vypsali příští prezidentskou volbu. Ta má být sice za pět let, ale sázky platí, ať se uskuteční kdykoliv.

Na listině s více než čtyřiceti jmény jsou jak známí politici, tak nepolitické osobnosti. Například na premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je kurz 20:1. „Ne, to není manažerská pozice,“ odmítl ale Babiš v rozhovoru pro iDNES.cz možnost, že by kandidoval v příští volbě na Hrad.

Překvapivě ale také řekl, že už přemýšlí o tom, kdo by měl příště, když už nebude moci obhajovat Miloš Zeman, za hnutí ANO kandidovat. „Vlastního kandidáta tentokrát určitě postavíme,“ řekl Babiš.

Příští volba na Hrad zajímá šéfa SPD Okamuru

Příští prezidentská volba zajímá předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru. „V žádném případě to nemohu vyloučit. Nám jde totiž o prosazení našeho programu,“ řekl iDNES.cz Okamura. Zajímal se o to, jaký je na něj vypsaný kurz. Je to zatím 40:1.

Šéf SPD Tomio Okamura a prezident Miloš Zeman na celostátní konferenci hnutí (9.12.2017).

Šéf hnutí SPD o tom, že chce být prezidentem České republiky, a to v přímé volbě, s autorem tohoto textu hovořil již na jaře 2008, když ještě ani nebyla uzákoněna přímá volba a Okamura byl ještě známý především jako podnikatel v cestovním ruchu.

O své možné kandidatuře veřejně mluvil také loni, ale jeho SPD se nakonec postavila za současného prezidenta Miloše Zemana, za nímž Okamura stál i na tiskové konferenci v okamžiku jeho vítězství.

Vsadit se dá i na Witowskou, Drahoše či Jaromíra Jágra

Na seznamu jmen, na která se dá již nyní sázet v souvislosti s příští prezidentskou volbou, je také několik neúspěšných kandidátů z poslední volby hlavy státu. Na Jiří Drahoše i Pavla Fischera je kurz 12:1, na Michala Horáčka 13:1, na Marka Hilšera 15:1.

Vsadit si ale ti, kdo mají zájem, mohou také například na moderátorku České televize Světlanu Witowskou, která skvěle odmoderovala poslední debatu mezi Zemanem a Drahošem. Na to, že příští hlavou státu bude ona, je kurz 25:1, tedy jen o málo vyšší než na Babiše, ale nižší než třeba na Okamuru.

A na seznamu tváří, kteří by se podle bookmakerů na Hradě také příště mohli objevit, jsou i Zemanovi blízký majitel televize Barrandov Jaromír Soukup (kurz 50:1) či nejlepší hokejista minulých let Jaromír Jágr, který se po neúspěšném angažmá v Calgary Flames nejspíš ještě vrátí hrát hokej domů. A jeho šance, že bude příštím prezidentem, je nyní vyjádřena kurzem 68:1, což je také číslo, které slavný hokejista z Kladna nosí na dresu.