Bolivijský prezident postavil luxusní palác. Je to urážka, spílají mu

Pro Moralese a jeho zastánce reprezentuje čerstvě dostavěné sídlo novou Bolívii oproštěnou od bolestivé koloniální minulosti. Ostatní však palác kritizují jako předražený marnivý projekt, který má velebit zatím nejdéle vládnoucí hlavu státu.

Evo Morales odmítl po dvanácti letech vládnutí odejít z funkce a slíbil, že v roce 2019 bude na prezidenta kandidovat počtvrté. Budovu slavnostně otevřel minulý čtvrtek, v okolních ulicích lidé proti němu protestovali.

„Je to urážka celé země,“ řekl listu The Guardian politický analytik Carlos Toranzo. „Morales se chce zvěčnit pomocí budovy, která je nejen neestetická, ale i neetická. V Bolívii nemáme právo ani na to onemocnět,“ dodal v souvislosti s městskou nemocnicí, která se potýká s žalostným nedostatkem finančních prostředků a vybavení.

Opoziční lídr Samuel Doria zase řekl, že by z nové budovy měla být nemocnice se specializací na léčení rakoviny, kterou podle něj země naléhavě potřebuje. I přes desetiletí významného hospodářského růstu totiž Bolívie zůstává jednou z nejchudších zemí v Jižní Americe.

Když místní noviny Pagina Siete zveřejnily architektonické návrhy paláce, vyvolalo to veřejné pobouření. Podle nich má mít prezident v novém sídle luxusní apartmá o rozloze 1 068 metrů čtverečních, vířivku, saunu, posilovnu, masážní místnost, soukromý výtah i přistávací plochu pro vrtulníky.

Bolivijský ministr komunikací Gisela López zprávu odmítl komentovat. Podle státní tiskové agentury ovšem řekl, že byla výšková budova postavena „pro lid“ a při stavbě se podařilo nepřesáhnout rozpočet 34 milionů dolarů (769 milionů korun).

Vláda ušetří, tvrdí prezident

Sám prezident veškerou kritiku odbyl tvrzením, že díky paláci vláda ušetří. Kromě prezidentských kanceláří má budova poskytnout prostory i pro pět ministerstev, jejichž pronájem kanceláří jinak údajně stojí okolo dvaceti milionů dolarů (450 milionů korun) ročně.

Sto dvacet metrů vysoká Casa Grande del Pueblo, neboli Velký lidový dům, se tyčí přímo nad starým vládním palácem, který má nahradit. Ze staré budovy známé jako Palacio Quemado (Spálený palác), která se v minulosti dvakrát potýkala s požárem, se stane muzeum.

„Necháváme za sebou palác koloniálního státu a otevíráme Velký lidový dům Mnohonárodnostního státu Bolívie,“ řekl Morales během slavnostního projevu. Vyjmenoval také prezidenty a bojovníky za nezávislost, kteří byli uvnitř nebo poblíž starého paláce během bouřlivých let zavražděni. „Je to historický milník,“ pronesl.