Buď se vdáš, nebo se odpálíš. Boko Haram zajatkyně před útoky zkrášluje

„Mohly jsme si vybrat jakýkoli styl účesu i ornamentů. Mohly jsme si hennou pomalovat ruce, nohy a někdy i krk,“ vzpomíná Falmata. Kromě nových obrazců na těle si nechala narovnat své kudrnaté vlasy.

Poslední „ozdobou“ měl být sebevražedný pás. Podle plánů nigerijských teroristů se měla zkrášlená Falmata odpálit uprostřed davu. Dívce se však podařilo utéct. Se svým příběhem se svěřila reportérům stanice BBC.

Bylo jí třináct, když ji cestou k příbuzným nedaleko nigerijsko-kamerunských hranic popadli dva muži projíždějící na motorce. Po několika hodinách jízdy skončili hluboko v lese. Tam si islamisté vybudovali provizorní tábor.

„Bylo tam plno stanů a domů s doškovými střechami. Mladé dívky byly ve stanech. Já jsem byla ve stanu s dalšími devíti dívkami. Museli jsme spát na velkých rohožích. Nejdřív jsem chtěla utéct, ale bylo to bez šance. Kolem tábora byli rozmístěni muži, kteří chytili každého, kdo se pokusil o útěk,“ říká Falmata.

Kromě islamistů se zajatci navíc báli, že je chytí vládní vojáci, kteří s teroristy bojují. „Byli jsme vystrašení z představy, že do tábora kdykoliv mohou přijít vojáci a neušetří ani nás ženy, protože si budou myslet, že jsme manželky bojovníků,“ popisuje dívka.

Ta nakonec dostala na výběr - buď si opravdu vezme jednoho z bojovníků Boko Haram, nebo půjde na „misi“. Svatbu odmítla s tím, že je příliš mladá. Co je to ona mise, však netušila.

Kolik dní uplynulo, než se to dozvěděla, neví. Život v táboře byl monotónní - budíček, modlitba, jídlo, úklid, modlitba, jídlo a úklid. Pořád dokola. Fatima vzpomíná, že jediné, co ji v lesní nudě drželo nad vodou, byly hodiny islámu, ve kterých jim učitelé dlouhé hodiny četli z Koránu.

Jednoho dne za ní přišli ozbrojenci a poručili jí, aby se připravila na „něco důležitého“. Tehdy přišly na řadu henna a kadeřnice. Falmata netušila, co ji čeká, a zeptat se nemohla. „Možná mě opravdu provdají za jednoho z bojovníků,“ přemítala. O dva dny později přišli islamisté znovu a násilí jí k pasu připevnili výbušniny. Řekli jí, že pokud zabije nevěřící, dostane se rovnou do ráje.

Měla být jednou z těch žen, které islamisté posílají na trhy nebo do mešit. Tedy tam, kde bývají davy lidí. Spolu s dalšími dvěma dívkami Falmatu zavezli k jedné z vesnic v okolí a řekli jim, aby se vydaly do středu dění. Na závěr jim pohrozili, že je budou z povzdálí pozorovat.

Všechny tři se však rozhodly, že svou „misi“ nesplní. Falmata požádala kolemjdoucího, aby jí sundal sebevražedný pás, a utekla. Cestou potkala dva muže. Nevěděla však, že také patří k Boko Haram. A tak byla unesena podruhé a dostala se znovu na začátek.

Stejný kemp, stejná rutina, jen v jiném lese a u jiné jednotky islamistů. Asi po měsíci znovu dostala na výběr. Sňatek opět odmítla a podstoupila další zkrášlovací rituál. Dostala krásné šaty a nový šátek i nezbytný sebevražedný pás. Tentokrát však byla chytřejší a přes les utekla hned, jak byla islamistům z dohledu.

„Možná se báli, že je zabiju, když mi ten pás nesundají“

„Potkala jsem nějaké zemědělce a poprosila je, aby mi ten pás sundali. Řekla jsem jim, že mě nutí vykonat misi, ale že ji nechci splnit. Báli se, ale soucítili se mnou a sundali mi ho. Možná si říkali, že když odmítnou, odpálím se a zabiju nás všechny,“ vypráví Falmata.

Po dlouhém putování lesem a dalším útoku islamistů na lovce, se kterými cestovala, se dívce podařilo dostat domů. „Chtěla jsem žít. Vraždění je špatné. To mě naučila má rodina a v to sama věřím,“ vysvětluje dívka, proč se ani podruhé neodpálila.

Další měsíce se pak skrývala. Bála se, že ji vyhmátnou a zatknou úřady. Měsíce odloučení navíc zpřetrhaly vztahy s příbuznými. „Příliš dlouho byla daleko od rodiny a možná se za tu dobu změnila. Ale její rodina se také mohla změnit a má svá vlastní traumata,“ vysvětluje psycholožka Fatima Akilu, která založila nadaci pomáhající komunitám zasaženým islamistickým terorem.

Falmata nyní žije se svou matkou v uprchlickém táboře. Tam její příběh neznají, což je to nejlepší, co se dívce mohlo stát. Ženy, které se odmítly odpálit, totiž často končí v armádních „deradikalizačních centrech“, další zase trpí odsudky svých sousedů poté, co se šťastně dostanou domů.

Každá dívka, která nějaký čas strávila u Boko Haram, je automaticky viděna jako atentátnice. „Vidí to děvče a říkají si: ‚Tento mladý člověk je ochotný zničit celou naši komunitu, jak ho asi můžeme vzít zpět?‘“ vysvětluje psycholožka s tím, že si lidé do dívek projektují i vzpomínky na teror, který sami prožili.

Boko Haram unesla dalších 110 dívek

Na severovýchodě Nigérie zločiny teroristů zasáhly devadesát procent obyvatel, připomíná Akilu. „Takže když se dívky vrátí zpět, je to téměř jako sekundární trauma. Stigma je obrovský problém. Nedíváme se celou věc z pohledu těch dívek, nevidíme je jako oběti, kterými ve skutečnosti jsou,“ dodává psycholožka.

Boko Haram je jednou z nejvražednějších teroristických skupin dneška. Od roku 2009 jen v Nigérii zabila více než 27 tisíc lidí. Další tisíce lidí padly v Kamerunu, Čadu a Nigeru. A mnohé z útoků spáchaly právě mladé dívky, jako je Falmata. Ty Boko Haram často unáší přímo ze škol.

Nejznámější je případ z roku 2014, kdy islamisté unesli téměř dvě stě dívek ze školy Chibok. Stovku z nich podle amerického deníku The New York Times stále zadržují a v únosech dále pokračují.

Na 110 dívek zmizelo minulý měsíc ze školy Dapchi na severu Nigérie, což může smést současného prezidenta Muhammada Buhariho, který bude příští rok obhajovat mandát. Buhari prohlásil, že byla organizace Boko Haram poražena, což nemůže být dále od pravdy - kromě únosů neustávají ani útoky na ozbrojené složky. A lidé, kteří přišli o své rodiny, a rodiče, kteří přišli o dcery, mu to ve volbách nejspíš připomenou.