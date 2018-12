Změny v agendě boje s korupcí. Z úřadu vlády přejde na spravedlnost

Kabinet Andreje Babiše (ANO) v boji s korupcí naposledy udělal změny v srpnu, kdy stanovil, že v čele Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí bude premiér. Babiš současně delegoval koordinaci práce na místopředsedu rady a ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (ANO). Dokument počítá s tím, že pokud bude agenda převedena, musí se změny projevit i ve statutu rady.

Změna je vedena snahou racionalizovat počet agend zajišťovaných úřadem vlády. Kněžínek je od poloviny srpna pověřen koordinací úkolů v oblasti boje s korupcí na vládní úrovni, plnění úkolů však zajišťuje oddělení boje s korupcí, které spadá pod úřad vlády. „Převedení agendy na ministerstvo spravedlnosti má svoji logiku také s přihlédnutím ke skutečnosti, že oddělení boje s korupcí v oblasti mezinárodní agendy vykonává řadu činností v úzké součinnosti s ministerstvem,“ uvádí dokument.

Ministerstvo by tak mělo od ledna převzít agendu i zodpovědnost za úkoly, které v této oblasti dostane ministr. Na ministerstvo se převede sedm služebních míst, ze kterých je na úřadu vlády příslušné oddělení vytvořeno.



Kněžínek by tak podle materiálu měl do poloviny prosince vládě předložit změnu tzv. systemizace služebních míst, která převod zajistí. Ministerstvo financí pak má převést z rozpočtu úřadu vlády zhruba sedm milionů korun na platy do rozpočtu ministerstva spravedlnosti.

Materiál upozorňuje, že změnu bude nutné zohlednit také ve statutu a jednacím řádu vládní rady pro koordinaci boje s korupcí, ideálně s účinností od 1. ledna. Vláda v srpnu rozhodla, že v čele rady vlády bude vždy premiér, rozšířila také počet jejích členů o dva.

Babiš se fakticky ujal vedení v radě v létě po konci ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), který byl koordinací boje s korupcí pověřen. Na Pelikánovu nástupkyni Taťánu Malou (ANO) se pověření nevztahovalo, po její rezignaci a změnách ve statutu ho od Babiše dostal Kněžínek. Některé opoziční strany kritizovaly, že předsedou rady je premiér, který čelí trestnímu stíhání v případu dotace na farmu Čapí hnízdo. Babiš tehdy prohlásil, že předsedou je a bude. „Protože mě nikdo nemůže zkorumpovat,“ řekl.