Sobotka se přestěhoval do Vyškova, pokusí se tam o politický restart

Když odešel z politiky expremiér Mirek Topolánek, pořídil si se svou partnerkou luxusní byt 7+1 v pražských Dejvicích. A nastoupil kariéru top manažera v energetice. Exkluzivní kontakty, přístup k tajným informacím i detailní znalost chodu státu expremiérům další uplatnění usnadňují.

To Bohuslav Sobotka „odcházení“ zatím pojal podstatně skromněji. Po loňských volbách, které pro ČSSD skončily debaklem, sice uhájil alespoň post poslance. Zároveň si ale koupil byt v omšelé bytovce v dvacetitisícovém Vyškově. A mezi svátky si tam podle zdrojů MF DNES i nastěhoval věci a přidělal jmenovku na zvonek.

„Jižní Moravu jsem zvolil proto, že odsud pocházím, tento kraj mám rád a zastupuji ho jako poslanec v Poslanecké sněmovně,“ potvrdil MF DNES Sobotka s tím, že ve Vyškově má už od roku 1996 poslaneckou kancelář.

I když pár desítek metrů od jeho nové adresy je novostavba v uzavřeném komplexu, Sobotka si vybral výrazně „nízkonákladovější“ řešení. Zatímco většina domů v okolí už má novou fasádu, expremiér bydlí v neopraveném domě se starými vchodovými železnými dveřmi. Majiteli, který byt koupil od původních vlastníků, zaplatil podle smlouvy uložené v katastru nemovitostí 2,2 milionu korun. Z toho 1,2 milionu financuje pomocí hypotéky.

A do bytu si rovnou přepsal z Prahy trvalé bydliště, což mu mimo jiné umožní i pobírat vyšší poslanecké náhrady na další „pražské“ ubytování.

„V komunálních volbách se kandidovat nechystám“

Ještě do konce loňského roku byl ovšem Sobotka napsaný v bytě v pražských Stodůlkách. V roce 2009 se přiznal, že právě na nákup této luxusní nemovitosti za 7 milionů korun své někdejší poslanecké náhrady zneužil. Své trvalé bydliště ve Slavkově u Brna si v minulosti jako poslanec držel pouze papírově. V bytě v Praze ovšem po oznámené odluce nyní žije Sobotkova žena.

A Sobotka to zřejmě se svým návratem na rodnou jižní Moravu myslí vážně. Před volbami se mluvilo o tom, že by mohl dostat prestižní post šéfa Sněmovny. Volební debakl ale takové úvahy utnul. Jak upozornily Lidové noviny, několik jemu blízkých zdrojů nyní mluví o tom, že by v podzimních komunálních volbách rád kandidoval na starostu Vyškova.

Šanci by měl jako jednička kandidátky slušnou - město je dlouhodobě výraznou baštou ČSSD a sociální demokraté tu dosahují jedněch z nejlepších výsledků v republice. Angažmá mu ale podle zdrojů MF DNES vymlouvají i někteří blízcí spolupracovníci. „V komunálních volbách se kandidovat nechystám. Chci se ale více zapojit do práce okresní organizace sociální demokracie,“ říká expremiér, který po sametové revoluci právě na jižní Moravě ČSSD obnovoval.

Sobotka ve Vyškově? Je nám to ukradené, říká starosta

Nyní ho tam ale mezi spolustraníky nečeká nadšené přijetí. Třeba současný starosta Vyškova Karel Goldemund (ČSSD) totiž hodlá svůj post obhajovat. O tom, že se mu do města přistěhoval expremiér a spolustraník, se prý dozvěděl ze šeptandy na úřadu. „Rozhodně to se mnou neprobíral. Nevím, co ho k přesunutí trvalého bydliště vedlo, kdo mu to poradil, ani co bude dále,“ konstatoval Goldemund.

Naznačuje, že vyškovská ČSSD zrovna žádné oficiální přivítání pro expředsedu strany nechystá. „Bavili jsme se o tom, že se přestěhoval, a všichni máme názor stejný - je nám to ukradené,“ řekl Goldemund.

Překvapeni jsou i ve vedlejším Slavkově. Sobotka je totiž dlouholetým členem ČSSD právě tam, ve městě vyrůstal i chodil do školy. „O tom, jak by se tady mohl zapojit do politického života, jsme se zatím nebavili. Pokud by chtěl být na kandidátce u nás, bude se to řešit až v následujících měsících,“ popsal místostarosta Slavkova Petr Kostík (ČSSD). Ten zároveň Sobotku chválí za to, jak byl v regionu aktivní v předvolební kampani.

V ostatních jihomoravských okresech ale mají na Sobotku členové ČSSD značně odlišný názor. Volební prohru vyčítají expremiérovi, kterého už v listopadu vyzvali, aby rovnou složil i poslanecký mandát. Zároveň vymýtili Sobotkovy lidi z vedení krajské ČSSD.

A politickému soupeři, který se roky o mateřskou krajskou organizaci přetahoval s Michalem Haškem, dokonce vyhrožují žalobami. Omluvu nyní chce někdejší šéf krajské ČSSD Zdeněk Dufek, kterého Sobotka před čtyřmi lety v článku MF DNES nazval „šíbrem a manipulátorem, vlastně takovým Haškovým jihomoravským kmotrem“. Dufka nyní spolustraníci zvolili do čela místní kontrolní komise ČSSD.