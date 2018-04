Exposlanec Chalupa vymýšlí návrat branné výchovy, najalo ho ANO

Nyní podle zjištění MF DNES s přípravou příslušného zákona na ministerstvu obrany začal pomáhat externí poradce. Ministryně Karla Šlechtová (ANO) najala exposlance Bohuslava Chalupu (ANO), který už se znovu do Sněmovny nedostal.

Někdejší důstojník lidové armády, který už v patnácti letech nastoupil na vojenskou střední školu a v KSČ vydržel až do roku 1990, je tak nyní zodpovědný i za návrat branné výchovy do škol. O její obnovení totiž Šlechtová usiluje.

„Já jsem o branné výchově a branných spolcích začal hovořit už v roce 2015 jako poslanec. Do roku 2017 si toho nikdo nevšiml, až tři měsíce před volbami se toho někteří chytili,“ horuje Chalupa.

Politická kariéra Bohuslava Chalupy Poslancem ANO za Brno se stal v roce 2013. Někdejší důstojník lidové armády a člen KSČ se ve Sněmovně zaměřil na bezpečnost.

Loni pod palbou kritiky, když při debatě na sociálních sítích argumentoval článkem z neonacistického webu.



Do Sněmovny loni kandidoval až z 9. místa, nedostal se.

Jihomoravští spolustraníci někdejšímu krajskému předsedovi vyčítali povýšené chování a špatnou komunikaci s regionem.

Andrej Babiš mu nezapomněl, že jako člen sněmovní komise pro dohled nad reorganizací policie stvrdil, že vše bylo v pořádku, a nahrál ČSSD.

„Bohuslav Chalupa jako poradce pokračuje ve své dlouhodobé specializaci na problematiku obrany a bezpečnosti, které se donedávna věnoval jako poslanec a místopředseda výboru pro obranu,“ potvrzuje angažování Chalupy mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Ač o svoje místo ve Sněmovně Chalupa přišel, do obrany České republiky chce mluvit dál i mimo ministerstvo. Zároveň si totiž založil soukromý Národní institut pro obranu a bezpečnost.

„Nejde o střet zájmů“

Tuto aktivitu ministerského poradce v záležitosti zákona, který nahrává například milovníkům dlouhých poloautomatických zbraní s velkými zásobníky, jako generální partner sponzoruje přední český výrobce zbraní – Česká zbrojovka. A také bezpečnostní firma M2C, dříve ABL někdejšího šéfa Věcí veřejných Víta Bárty.

Že by se kvůli tomu ocitl ve střetu zájmů, Chalupa odmítá. Prý za svou činnost v institutu žádné peníze nebere a žije z odměn z ministerstva.

„My máme v České republice asi 30 tisíc držitelů zbraní, mezi nimi je asi 12 tisíc držitelů dlouhých zbraní, a pokud by se nám tito lidé přihlásili, že chtějí být členy branného spolku, tak na ně by se pak „odzbrojovací směrnice“ nevztahovala. Jsme také proti tomu, aby se zakládaly nějaké domobrany, které o sobě tvrdí, že vezmou zákon do vlastních rukou,“ vykládá Chalupa. A se svým institutem začal objíždět kraje. Na svou Road Show zve hejtmany, ale třeba i místní šéfy policie nebo poslance.

Chalupa přitom nezastírá, že se na nich snaží prezentovat svoje názory na domácí i mezinárodní bezpečnost. I když často odlišné od oficiálního postoje vlády. Vadilo mu třeba vyhoštění tří ruských diplomatů v návaznosti na údajný ruský útok v Británii nervovým plynem novičok, nebo že hnutí ANO cuklo od podpory komunisty Zdeňka Ondráčka z postu předsedy komise pro kontrolu GIBS. „Odborníkem je tam skutečně pouze pan Ondráček. Pokud jako ANO říkáme, že odborné věci mají řídit odborníci, tak bych rád, abychom v tom byli skutečně zásadoví,“ říká.

Z krajského eráru

Například olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) přitom neváhal za pronájem prostor a občerstvení pro Chalupovu akci z veřejných peněz zaplatit téměř 200 tisíc korun. Dalších 100 tisíc za nájem pak dal i Karlovarský kraj pod vedením Jany Vildumetzové (ANO).

„Na této odborné debatě s veřejností se Karlovarský kraj podílel především proto, že v té době eskaloval v Sokolově problém takzvaného boje proti obchodu s chudobou, což bylo také jedním z témat akce. Z ohlasů účastníků víme, že šlo o velmi přínosný projekt,“ hájí to náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO).



Středočeský kraj hejtmanky a další spolustraničky Jaroslavy Pokorné Jermanové zase poslal dotaci 200 tisíc rovnou Chalupovu institutu.

Nepřímo přitom jeho záměru vypomáhají i poslanci ANO. Sám Chalupa působí jako asistent nového poslance za ANO Miloslava Janulíka. Prý za symbolickou odměnu.

Blízký vztah má i s dalšími třemi poslanci hnutí. Ti neposílají příspěvky na kanceláře přímo jemu, ale firmě, jejíž majitel je Chalupův letitý přítel. Poslanecké kanceláře si totiž Rostislav Vyzula, Karel Rais a Pavel Staněk v Brně zřídili v domě společnosti Separa. A právě té také posílají své poslanecké náhrady.

Peníze pro firmu kamaráda

Ve stejných kancelářích přitom sídlí i Chalupův Národní institut pro obranu a bezpečnost. Chalupa ho založil přímo se svým přítelem a majitelem Separy Milanem Bařinou, který se jinak živí prodejem bazénů a čističek.

Trojice poslanců ale MF DNES řekla, že o Chalupově institutu ve stejných kancelářích ani neví. „Kanceláře jsou moderně vybavené, s parkovištěm a blízko centra. Rozhodně to nesouvisí s panem Chalupou a nijak s ním nespolupracuji,“ řekl Rais. A podobně mluví i jeho dva kolegové.

MF DNES o tom, že hned čtyři poslanci včetně Chalupy pumpují své poslanecké náhrady do firmy, ve které Chalupa dříve pracoval, informovala už těsně po volbách v roce 2014. Tehdy skandál řešil i předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek. Poslanci Martin Stropnický či Rostislav Vyzula se pak z pronájmu od Chalupy odstěhovali. Vyzula se tam nyní v novém volebním období vrátil.

„Kolegové byli s kancelářemi spokojeni, neměl jsem důvod hledat jiné,“ uvedl Vyzula. Ani on o Chalupově institutu prý nic neví.