Němci vyhostili Usámova bodyguarda, zákaz deportace úřad obdržel pozdě

Informovala o tom agentura DPA. Samiho A. podle informací z německých bezpečnostních složek deportovali v pátek kolem 7:00 SELČ.

Podle deníku Bild, který o deportaci informoval jako první, dvaačtyřicetiletého Tunisana brzy ráno převezli tajně na letiště v nenápadné dodávce značky Volkswagen z vydávací věznice ve vestfálském Bürenu. Až do poslední vteřiny údajně panovaly obavy, že by se deportace nemusela podařit.

Sami A. se proti chystanému vydání bránil u správního soudu v Gelsenkirchenu. Ve čtvrtek soud rozhodl, že vydání zatím neproběhne, protože není k dispozici diplomaticky závazné ujištění ze strany tuniské vlády, že Tunisanovi nehrozí v případě návratu do vlasti mučení.

Vyhoštěn byl Sami A. nakonec díky tomu, že soud v Gelsenkirchenu odeslal své čtvrteční rozhodnutí Spolkovému úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) faxem až v pátek v 8:27 SELČ. To už byl Tunisan dávno v letadle.

Mluvčí ministerstva vnitra v pátek dopoledne potvrdila, že si vyhoštěného převzaly tuniské úřady. Ministerstvo údajně při deportaci podporovalo úřady v Severním Porýní-Vestfálsku. Informován byl po ukončení deportace i spolkový ministr vnitra Horst Seehofer. Mluvčí připustila, že „pokud je úřadům známo soudní rozhodnutí, že vyhoštění nesmí být provedeno, pak nemůže být vyhoštěn“.

Bodyguard pobíral v Německu podporu

Na otázku, zda by se mohl vyhoštěnec vrátit do Německa, mluvčí odpověděla, že to je věcí Severního Porýní-Vestfálska, „a ve výsledku soudu“. Gelsenkirchenský soud v pátek návrat dokonce nevyloučil. „Nyní záleží na tom, zda a jak se dotyčný proti vydání bude bránit,“ řekl mluvčí soudu Wolfgang Thewes deníku Neue Ruhr Zeitung.



Bývalého bodyguarda vůdce teroristické sítě zadrželi na konci června v západoněmeckém městě Bochum, kde žil s rodinou už několik let. Bild před časem upozornil, že islamista dostával od státu pro sebe a svou rodinu měsíčně v přepočtu 30 tisíc korun.

Policisté Samiho A. zadrželi v okamžiku, kdy se přišel jako každý den přihlásit na policejní stanici. Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) totiž zrušil své dřívější rozhodnutí, které vyhoštění Tunisana z Německa znemožňovalo kvůli „mučení, nelidskému či ponižujícímu zacházení“, kterému by mohl čelit ve vlasti. Německé úřady považovaly Samiho A. za potenciálně nebezpečného.

Jako osobní strážce Usámy bin Ládina působil Sami A. v letech 1999 až 2000. Vojenský výcvik získal v táboře v Afghánistánu. Členové jeho rodiny už mají německé občanství.

Případ Samiho A. vyvolal v Německu debatu o těžkostech, na které německé úřady narážejí při pokusech vrátit neúspěšné žadatele do země původu. Podle posledních údajů je v zemi nyní kolem 65 tisíc lidí, kteří by měli být deportováni, ale kvůli problémům s chybějícími dokumenty nebo nedostatečné spolupráci zemí původu deportováni být nemohou.