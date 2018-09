Palestinci ztratí právo na návrat: podle USA to je řešení pro Blízký východ

Podle izraelského tisku chce americký prezident Donald Trump zařídit, aby o status uprchlíků přišly hlavně mladší generace Palestinců, které se narodily v cizině.

Spekuluje se tak, že USA chtějí otázku návratu palestinských uprchlíků do Izraele smést ze stolu. Návrat byl totiž dosud jedním ze zásadních bodů, na kterém všechna mírová jednání ztroskotávala. Výměnou za to pro ně má být usnadnění vzniku samostatného palestinského státu, a to z pohledu Izraelců v takové podobě, aby nemohl ohrožovat existenci židovského státu.

Nepotvrzené informace z léta uváděly, že Trumpův poradce a zeť Jared Kushner navrhl Jordánsku, aby zrušilo uprchlický status více než dvěma milionům Palestinců. Americká vláda také na konci srpna zrušila veškeré financování programu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA).

„Cílem nemá být udržet stabilitu věcí, tak jak jsou. Někdy je třeba riskovat, aby se pohnuly,“ citoval list The New York Times (NYT) z e-mailu Kushnera jeho spolupracovníkům.

Umělý problém?

Není to jen okamžitý nápad v hlavě prezidenta Donalda Trumpa. V květnu švýcarský ministr zahraničí Ignazio Cassis prohlásil, že UNRWA místo toho, aby integrovala palestinské uprchlíky tam, kde nyní žijí, vzbuzuje v nich naději na to, že se vrátí do míst, odkud odešli jejich předci. Tím udržuje izraelsko-palestinský konflikt při životě. A rozněcuje ho.



UNRWA vznikla v roce 1949, když skončila válka, při níž arabské státy o rok dříve napadly rodící se stát Izrael. Na 700 000 Palestinců (Arabů) území dnešního Izraele opustilo na výzvy arabských předáků někdy ze strachu a někdy s tím, že až bude Izrael zničen, vrátí se. Jenže to se nestalo. Nevznikl ani jejich stát, protože Arabové původní plán OSN na rozdělení mandátní Palestiny odmítli.

Rozdělily se tak i rodiny. „Ze strany otce odešla jedna rodina z Haify, vrátili se však za půl roku, když stát Izrael poskytl půlroční lhůtu, kterou pak ještě dvakrát prodloužil a umožnil návrat takzvaných uprchlíků,“ říká Nasri Karram, izraelský Arab, který dnes žije v Česku. Nepřišel ovšem před mnoha lety jako běženec, jeho příbuzní stále žijí v izraelském Nazaretu.

„Příbuzní, kteří se tehdy vrátili zpátky, tvrdili, že se je od návratu snažili odradit zástupci arabských států a OSN,“ dodává s tím, že podle něj jde o uměle vytvořený problém namířený proti Izraeli. Připouští, že mohlo během války docházet k výjimečným excesům, ale že Arabové nebyli Izraelci vyháněni. V Izraeli dnes žije na 1,8 milionu Arabů, muslimů i křesťanů.

Podpora terorismu

UNRWA byla založena s tím, že bude uprchlíkům zajišťovat jídlo a další služby jako vzdělání a lékařskou péči. Jenže doba se změnila: nyní se politicky angažuje, někteří její zaměstnanci například v minulosti oceňovali teroristické útoky na Izraelce. Jeden z jejích učitelů oslavoval Hitlera. Byly i případy, že napomáhali teroristům.

„Dlouho UNRWA fungovala jako řešení, ale dnes je součástí problému,“ řekl švýcarský ministr. Sklidil za to od mnohých kritiku. Jeho slova nemířila na podporu USA. Řekl to v době, kdy na hranicích Gazy probíhaly dlouhé týdny násilné protesty, při nichž se Palestinci snažili dostat do Izraele s tím, že mají právo „na návrat do jejich země“.

Podle Trumpa by místo podpory UNRWA měly nyní jít peníze na začlenění Palestinců na místech, kde už nyní jsou, a také tam, kde „jsou tyto finance zapotřebí“.

Palestinci reagovali s tím, že USA zneužívají humanitární pomoc k vydírání. Experti upozorňují, že snížení rozpočtu UNRWA zhorší špatnou situaci palestinských běženců, především pak v Gaze, která je už nyní v humanitární krizi. Varuje se i před nárůstem násilí ze strany Palestinců.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však USA podpořil. Už v minulosti vyzval, aby UNRWA byla zrušena, a vznesl otázku, proč pro Palestince existuje zvláštní orgán, který jejich situaci neřeší, zatímco Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) od konce druhé světové války pomohl desítkám milionů běženců najít nový domov. „Nastal čas, aby UNRWA byla rozmontována a některé její části převzal UNHCR,“ vyzýval Netanjahu.

Palestinci jsou jediní na světě, u nichž status uprchlíka přešel na děti a vnoučata. To jim znemožňuje už po generace začít normální život jinde a nepřežívat jen v táborech, kde jsou i ve druhé a třetí generaci, aniž by dostali občanství.

Netanjahu rovněž upozornil, že zatímco Izrael integroval Židy, kteří ztratili domov, OSN totéž pro Palestince neudělala. Z arabských států (mj. Libye, Maroka, Iráku...) a Íránu po pogromech, násilnostech vůči nim odešlo v minulém století na 900 000 Židů.

Nahrává Trump Izraeli?

Izrael nyní uznává právo na návrat jen asi 50 000 Palestinců. Jde o ty, kteří se tam skutečně narodili, nikoli o jejich potomky. Nakonec stát, který je velký asi jako čtvrtina Česka a má asi devět milionů obyvatel, by oněch pět milionů dnes těžko dokázal pojmout. Ani to není reálné vzhledem k napětí, jaké mezi oběma stranami panuje, a hrozbě terorismu.



I když detaily Trumpova plánu jsou podle NYT pečlivě střeženy, objevují se obvinění, že nahrává Izraeli. Podle Ofera Zalzberga, izraelského analytika Crisis Group, však Kushner vysílá vzkaz – řešení konfliktu bude takové, že budou dva státy, tedy že vznikne ten palestinský.

Jenže Jordánsko, Sýrie i Libanon se obávají, že pokud Palestincům dají občanství, politicky je to rozvrátí. Starost o palestinské běžence by se sice přesunula na země, kde nyní jsou, ale zase, jak Trump nastínil, šly by za nimi i peníze, které byly seškrtány UNRWA. Podle izraelských médií jsou čtyři arabské státy, které by mohly plán podpořit. Spekuluje se o Saúdské Arábii a některých zemích Perského zálivu.