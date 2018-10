Don Pablo Blažek bavil Sněmovnu. Recitoval, co chce mít jednou na hrobu

„Zde leží Don Pablo, hříšné tělo jeho zvadlo. Květin prost můj hrobeček, jen Andrej poslal věneček. Klidný spánek mi tím přál. Gracias Done Andy, hned jsem pookřál,“ recitoval procítěně exministr spravedlnosti z ODS. Veršovánky si prý dovolil proto, že nedávno stejnou věc novinářům říkal prezident Miloš Zeman.

A kdo je v Blažkových verších Andrej a Andy? Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který označil za „megapodraz“ politický vývoj po komunálních volbách v Brně, kde ODS nejprve vyjednávala o možnosti koalice s hnutím ANO, které volby v Brně vyhrálo, a s dosavadním primátorem Petrem Vokřálem. Ale nakonec se rozhodlo uzavřít koalici s lidovci, ČSSD a Piráty.

Blažek také poslancům řekl, jak vznikla jeho přezdívka „Don Pablo“. Vymyslel ji podle něj Svatopluk Bártík z hnutí Žít Brno. „Myslím, že geniálně a pohotově vymyslel tuhle přiléhavou přezdívku. Tak se s tím musím naučit žít,“ řekl občanský demokrat.

„Když už jsem Don Pablo, tak prosím příště pana předsedajícího, aby si nechal oslovení poslanec Blažek, ale aby rovnou říkal Don Pablo. Ono je to lepší, Blažků je strašně moc,“ prohlásil v nadsázce exministr spravedlnosti.

A v nadsázce dokonce navrhl, aby se poslanci zabývali návrhem zákona, z nějž by vyplývalo, že se poslanci nemají vůbec do ničeho plést, protože kdyby se náhodou do něčeho pletli, tak budou označeni jako kmotři a zákulisní hráči.

Zákon, který navrhl projednat. by nesl název Lex Don Pablo Brunensis, a jeho text by byl: „Politická aktivita poslanců v obcích, kde žijí, je nepřípustnou zákulisní činností a formou takzvaného kmotrovství. Jediným, kdo může mluvit do všeho a všude, je poslanec Andrej Babiš.“

Pro projednání Blažkova návrhu bylo 69 ze 188 přítomných (jak kdo z poslanců hlasoval, najdete zde) „Tento návrh nebyl přijat. Ani pěkná básnička nepomohla tentokrát,“ glosoval to předseda Sněmovny Radek Vondráček z ANO, který v tu chvíli řídil schůzi dolní komory parlamentu.