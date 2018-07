Novinářka CNN se Trumpa „nevhodně“ zeptala, nepustili ji na tiskovku

Na stranu CNN se postavila asociace zpravodajů i Fox News, mluvčí Bílého domu rozhodnutí nevpustit novinářku na akci však obhajovala.



Zpravodajka CNN Kaitlan Collinsová během krátkého setkání Trumpa a Junckera s novináři před začátkem jejich jednání o budoucnosti evropsko-amerických obchodních vztahů prezidentovi několikrát položila otázku, která se týkala jeho bývalého právníka Michaela Cohena. Prezident na ni neodpověděl.

Podle Collinsové byla právě skutečnost, že kladla Trumpovi zjevně nepříjemný dotaz, důvodem, proč ji zaměstnanci Bílého domu odmítli vpustit na konferenci v Růžové zahradě. Její otázku podle CNN ředitel komunikace Bílého domu Bill Shine a tisková mluvčí Sarah Sandersová označili za „nevhodnou“.

„To, že je Bílému domu některá otázka týkající se aktuálních událostí nepříjemná, ještě neznamená, že ta otázka není důležitá a neměla by být položena,“ uvedla v reakci na kauzu CNN. Rozhodnutí nevpustit Collinsovou na akci pro novináře stanice označila za „odvetné“ opatření, které nesvědčí o „otevřeném a svobodném tisku“.

Předseda Asociace zpravodajů v Bílém domě Olivier Knox rozhodnutí Trumpových lidí zabránit Collinsové v účasti na akci pro novináře odsoudil. „Tento způsob odplaty za nepříjemnou otázku je zcela nevhodný, pošetilý a slabý,“ uvedl.

Solidaritu se CNN vyjádřil i Jay Wallace, ředitel a šéfredaktor Fox News, oblíbené stanice prezidenta Trumpa, který se postavil za „právo našich novinářů na plný přístup jako součást svobodného a ničím neomezeného tisku“.

Novinářka stanice CNN Kaitlan Collinsová během vysílání 25. července 2018

Podle mluvčí Bílého domu novinářka pokřikovala otázky

Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová v prohlášení své rozhodnutí nevpustit Collinsovou do Růžové zahrady nicméně obhajovala. Uvedla, že zpravodajka CNN „pokřikovala otázky a odmítla z pracovny odejít navzdory opakovaným žádostem, aby tak učinila“.



Agentura AP ovšem upozornila, že na prezidenta Trumpa i předsedu Evropské komise Junckera pokřikovala řada novinářů včetně členů evropské delegace a že dostat všechny novináře z Oválné pracovny Bílého domu obvykle nějakou dobu trvá.

Sandersová podle svých slov navíc CNN upozornila, že na tiskovou konferenci do Růžové zahrady může jakýkoli novinář této stanice, jen ne Collinsová. „Aby v tom bylo jasno: Podporujeme svobodný tisk a žádáme, aby se každý choval k prezidentskému úřadu a k hostům v Bílém domě s respektem,“ dodala mluvčí.

Trump je prakticky v nepřetržitém konfliktu s redakcemi amerického liberálního tisku, televizí a zpravodajských serverů včetně televizních stanic CNN, NBC a ABC a deníků The New York Times a The Washington Post. Jejich redaktory už několikrát označil za „nepřátele lidu“.

Collinsová se Trumpa snažila zeptat na tajně pořízenou nahrávku, na které prezident údajně hovoří o platbě v hotovosti jako možnosti, jak se vypořádat s kauzou někdejší modelky z Playboye Karen McDougalové. Ta tvrdí, že s Trumpem prožila milostný poměr v době, kdy mu jeho žena Melania porodila syna Barrona.