Člověk v tísni na billboardech děkuje Čechům i v arabštině. Tají za co

Nápisy v Praze (například na Chodově či v metru), Brně nebo Ostravě vzbudily velkou pozornost. Přeci jen nebývá zvykem v České republice inzerovat v arabštině či perštině.

Společnost Bigboard, na jejíchž billboardech se zprávy také objevily, nejdříve nechtěla prozradit, kdo si je objednal. Na dotaz iDNES.cz však posléze uvedla, že to byla právě nezisková organizace, která se v Česku i zahraničí zaměřuje například na boj s chudobou a dodržování lidských práv.

„Jedná se o kampaň neziskové organizace Člověk v tísni v několika jazycích. Bude následovat přelep, který nápis přeloží do českého jazyka,“ uvedl George Kisugite, výkonný ředitel společnosti Bigboard. Stane se tak prý ale až ve chvíli, kdy k tomu dá organizace pokyn.

Zatím se zdá, že všechny billboardy, ač v různých jazycích, obsahují stejnou zprávu: „Děkujeme, český lide.“

Takový je totiž doslovný překlad billboardu psaného v arabštině podle arabistů z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Další, psaný podle odborníků „ve zvláštní perštině, nebo jiném příbuzném jazyce“, sděluje: „Češi, děkujeme.“

Jen v Praze je takových nápisů podle společnosti Bigboard nejméně patnáct. Kromě billboardů se objevily také na reklamních displejích v metru. Jeden z nich je v ruštině a říkají to samé, co billboardy na Chodově.

Zatím není jasné, co chce kampaň sdělit. „V kampani jsme opravdu jeden z partnerů. Zatím můžeme potvrdit jen tolik, že se jedná o pozitivní kampaň a její účel zatím prozrazovat nechceme,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Člověka v tísni Tomáš Urban.

Víc podle něj nezisková organizace odhalí až v příštích dnech a týdnech. „Věříme, že bude česká veřejnost příjemně překvapena,“ dodal Urban.

„Kdybychom vylepovali nápisy u nich, taky by jim to vadilo“

Billboardy už stihly vyvolat u veřejnosti smíšené reakce, u někoho i strach. „Nemám ráda islamisty. Je to pro nás nebezpečné. Pokud to jinak nejde, máme jim pomáhat finančně, ale sem si je pouštět nemáme. Je to asi nějaká výzva, hrozba. Něco takového to bude,“ myslí si například o sdělení billboardů jedna z oslovených obyvatelek Chodova.

Podobně reagovala i další respondentka. „Vím, jací dneska jsou, je to terorismus. Nemám ráda Araby celkově. Kdybychom u nich nějaké nápisy dávali my, tak by jim to taky vadilo,“ uvedla.

Ne každého ale billboardy vyplašily. „Mně to obecně nevadí. Máme tady ruské nápis, anglické nápisy. Ale rád bych tomu rozuměl,“ odvětil jeden z dotazovaných mužů. „Myslím si, že to bude nějaká recese a bude to nějaká úplná blbost, něco naprosto nepodstatného,“ dodal další dotázaný.