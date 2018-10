Babiš se sejde s Billem Gatesem. Řešit mají podporu vědy i humanitární pomoc

Redakci iDNES.cz to sdělila mluvčí hnutí ANO Lucie Kubovicová. „Tématem schůzky bude politika a financování podpory vědy a výzkumu EU a také rozvojová pomoc,“ uvedla. Babiš, který do Bruselu odcestoval kvůli summitu EU, by se měl podle dostupných informací s Gatesem sejít ve čtvrtek ráno.

Ve stejný den má Gates jménem své nadace podepsat s komisařem pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevenem Mimicou dohodu o významném finančním příspěvku. Ten má putovat do Evropského plánu vnějších investic. Peníze mají posloužit na rozvoj diagnostických zdravotnických služeb v subsaharské Africe.

„Já se na to setkání těším, protože se ho samozřejmě zeptám, jestli by s námi například nechtěl participovat na nějakých projektech v Sýrii,“ řekl ve středu novinářům v Bruselu Babiš. Český premiér před několika dny hovořil o tom, že Praha hodlá pomáhat lidem zasaženým syrskou válkou přímo v jejich zemi, například stavbou bytů či škol.

Podle Babiše schůzku navrhl americký miliardář a s každým ze skupiny oslovených evropských lídrů se hodlá sejít na půl hodiny.

Očekává se, že Gates a Babiš by mohli řešit jak rozvoj digitální ekonomiky, tak humanitární pomoc v Africe. Právě pomoc rozvojovým státům je jedním z témat, kterým by se podle Gatese měly západní země zabývat.

Ve středu dopoledne má zakladatel Microsoftu jednat s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem.



Sám Gates patří mezi největší dárce na světě. S manželkou Melindou se zavázali k tomu postupně věnovat přes 90 % svého majetku na charitu. Manželé také společně vedou Nadaci Billa a Melindy Gatesových, která v zemích třetího světa pomáhá s bojem proti AIDS nebo dětskou obrnou.