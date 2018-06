Clinton napsal detektivku o zmizení prezidenta, chystá se i seriál

Clinton je zaníceným čtenářem detektivních románů, i když profese prezidenta USA se mu také líbila. Řekl to novinářům v New Yorku. Detektivek už prý přečetl mnoho, od Pattersona, považovaného za špičku v oboru, prý přečetl všech pětadvacet. Clinton, který po vítězství ve volbách v roce 1991 strávil v Bílém domě dvě čtyřletá volební období, si detektivky zamiloval už počátkem osmdesátých let.

Poměry v Bílém domě podle exprezidenta román popisuje maximálně přesně. Děj je smyšlený, ale vypráví příběh, „který se mohl stát“. Točí se kolem drtivého kybernetického útoku na USA, který málem srazí celý svět na kolena. Šéf Bílého domu jménem Jonathan Lincoln Duncan, který se snaží odvrátit apokalypsu, mezitím zmizí.

„Jim chtěl, aby to bylo autentické. To znamená, že prostředí musí odpovídat skutečnosti, že provoz Bílého domu musí být autentický a že kontakty prezidenta s jeho štábem a se světovými vůdci se musejí blížit realitě,“ popsal bývalý prezident spolupráci se spisovatelem Pattersonem.

Autoři románu o pěti stech stranách už prodali televizní práva, kabelová společnost Showtime chystá seriál, napsal server BBC. Na obrazovkách se má objevit příští rok a hlavní roli prezidenta by podle Clintona měl dostat George Clooney. Důvod? Na nedávné svatbě britského prince Harryho prý vypadal skvěle.

Kybernetický terorismus Clintonovi dělá velkou starost. „Už dlouho mě to znepokojuje, dost se tomu nevěnujeme,“ řekl novinářům. „Předstírat, že to není problém, jen politické téma, je velká chyba,“ dodal.

Clinton je autorem už čtyř knih včetně úspěšných memoárů Můj život (česky 2004). V oboru detektivek je nováčkem, ale další díla nevylučuje. „Staré přísloví praví, že starého psa novým kouskům nenaučíš. A já, starý pes, jsem se je naučil,“ říká.